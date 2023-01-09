Haberler Yaşam Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta, kararları ve sonuçları nelerdir? 9 Ocak 2023 Kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan kararları ve sonuçları açıklıyor!

Giriş Tarihi: 09.01.2023 09:31 Güncelleme Tarihi: 09.01.2023 09:33

2023 Yılının ilk Kabine Toplantısı kararları ve sonuçları ile merak ediliyor. Kanuni düzenleme ihtiyaçları, meclis çalışmaları, dış politika, ekonomi ve terörle mücadele gibi önemli konuların masada olacağı toplantıya saatler kala milyonlar "9 Ocak 2023 Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta, kararları ve sonuçları nelerdir?" soruları yanıt aramaya başladı. Toplantı sonrası Başkan Erdoğan'ın EYT detaylarını açıklayarak yürürlüğe gireceği tarihi vermesi bekleniyor. Peki, Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta, kararları ve sonuçları nelerdir? İşte tüm bu detaylar…