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Haberler Yaşam Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta, kararları ve sonuçları nelerdir? Yılın ilk Kabine Toplantısı'nda gündem belli oldu! İşte kararları ve sonuçları
Giriş Tarihi: 08.01.2023 23:40 Güncelleme Tarihi: 08.01.2023 23:42

Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta, kararları ve sonuçları nelerdir? Yılın ilk Kabine Toplantısı'nda gündem belli oldu! İşte kararları ve sonuçları

EYT ve sözleşmelilerin çıkacak kararları heyecanla beklediği Kabine Toplantısı için geri sayım başladı. Önemli konuların görüşeceği toplantı aynı zamanda yılın ilk toplantısı olma niteliği de taşıyor. Bu kapsamda vatandaşlar "Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta, kararları ve sonuçları nelerdir?" sorularına yanıt aramaya başladı. Ana gündem konuları EYT, sözleşmeliye kadro ve 7. yargı paketi olan Kabine Toplantısı'nda bu konuların yanı sıra enflasyonla mücadele, dış politika, terörle mücadele ve yıl içinde çizilecek ekonomi rotasının belirlenmesi gibi maddeler de yer alıyor.

Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta, kararları ve sonuçları nelerdir? Yılın ilk Kabine Toplantısı’nda gündem belli oldu! İşte kararları ve sonuçları

Yılın ilk Kabine Toplantısı için nefesler tutuldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplanacak olan Bakanlar Kurulu'nun gündeminde kanuni düzenleme ihtiyaçları, meclis çalışmaları, dış politika, ekonomi ve terörle mücadele gibi konular yer alacak. Öte yandan "Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta, kararları ve sonuçları nelerdir?" soruları yanıt arıyor. İşte Kabine toplantısı kararları sonuçları ve gündemine dair merak edilen tüm bu detaylar.

Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta, kararları ve sonuçları nelerdir? Yılın ilk Kabine Toplantısı’nda gündem belli oldu! İşte kararları ve sonuçları

EYT ŞARTLARI BELLİ OLDU; YAŞ SINIRI OLMAYACAK

Erdoğan, EYT ile ilgili geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada yaş şartı olmayacağını duyurmuştu. EYT de prim ödeme şartı ve sigortalılık yıl süresi şartları bulunuyor.

BAŞKAN ERDOĞAN'IN AÇIKLAMA YAPMASI BEKLENİYOR

Kabine Toplantısının ardından Başkan Erdoğan'ın EYT ile ilgili detayları açıklayarak düzenlemenin yürürlüğe gireceği tarihle ilgili bilgi vermesi bekleniyor.

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Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta, kararları ve sonuçları nelerdir? Yılın ilk Kabine Toplantısı’nda gündem belli oldu! İşte kararları ve sonuçları

MEMUR VE EMEKLİ İÇİN ÖNEMLİ SÜREÇ

15 Ocak 2023'te yürürlüğe girecek 3600 ek gösterge konusunun da Kabine'de gündeme gelmesi bekleniyor. Yürürlüğe girmesiyle birlikte memurların ve memur emeklilerinin maaşlarında ve emeklilik tazminatlarında değişikliğe gidilecek.

Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta, kararları ve sonuçları nelerdir? Yılın ilk Kabine Toplantısı’nda gündem belli oldu! İşte kararları ve sonuçları

SEÇİMİN YAPILACAĞI TARİHE İLİŞKİN GÜNDEM

Kabine Toplantısında gündeme gelmesi muhtemel bir diğer konu da seçim tarihi olarak öne çıkıyor.

18 Haziran 2023 Pazar günü yapılması planlanan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin; nisan ya da mayıs ayına alınması gündemde.

Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta, kararları ve sonuçları nelerdir? Yılın ilk Kabine Toplantısı’nda gündem belli oldu! İşte kararları ve sonuçları

Erdoğan da geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada seçim tarihleriyle ilgili her konunun gündemlerinde olduğunu açıklamıştı.

EKONOMİDE ATILACAK ADIMLAR

Kabinenin ekonomi başlığı da yoğun. Enflasyonla mücadele, esnaf ve dar gelirlilere dair atılacak yeni adımlar, Meclis gündemindeki düzenlemeler kabinede ele alınacak.

ENERJİ ATILIMINDA SON DURUM

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarının ardından Karadeniz'de 650 milyar metreküp doğalgaz keşfedildiği ortaya çıktı. 2023'te kullanıma sunulacak Karadeniz gazıyla ilgili yürütülen çalışmaları ve enerji merkezi başlığı başta olmak üzere milli enerji politikaları da masaya yatırılacak.

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