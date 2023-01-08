Haberler Yaşam Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta, kararları ve sonuçları nelerdir? Yılın ilk Kabine Toplantısı'nda gündem belli oldu! İşte kararları ve sonuçları

Giriş Tarihi: 08.01.2023 23:40 Güncelleme Tarihi: 08.01.2023 23:42

Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta, kararları ve sonuçları nelerdir? Yılın ilk Kabine Toplantısı'nda gündem belli oldu! İşte kararları ve sonuçları

EYT ve sözleşmelilerin çıkacak kararları heyecanla beklediği Kabine Toplantısı için geri sayım başladı. Önemli konuların görüşeceği toplantı aynı zamanda yılın ilk toplantısı olma niteliği de taşıyor. Bu kapsamda vatandaşlar "Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta, kararları ve sonuçları nelerdir?" sorularına yanıt aramaya başladı. Ana gündem konuları EYT, sözleşmeliye kadro ve 7. yargı paketi olan Kabine Toplantısı'nda bu konuların yanı sıra enflasyonla mücadele, dış politika, terörle mücadele ve yıl içinde çizilecek ekonomi rotasının belirlenmesi gibi maddeler de yer alıyor.