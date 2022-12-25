Haberler Yaşam Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta başlayacak ve bitecek? 26 Aralık Kabine Toplantısı gündeminde neler var? İşte konu başlıkları

Giriş Tarihi: 25.12.2022 16:51 Güncelleme Tarihi: 25.12.2022 16:51

Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta başlayacak ve bitecek? 26 Aralık Kabine Toplantısı gündeminde neler var? İşte konu başlıkları

Yılın son Kabinesi toplanıyor! İki haftada bir Başkan Erdoğan liderliğinde toplanan Bakanlar Kurulu, asgari ücret zammı açıklaması ardından kritik bir toplantı geçirecek. Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta başlayacak ve bitecek soruları gündemdeki yerini aldı. Gündemde EYT, enflasyonla mücadele, doğalgaz gibi konu başlıkları dikkat çekiyor. Kabine Toplantısı gündemi için kritik konular ön planda olacak. 26 Aralık 2022 Pazartesi günü gerçekleşmesi beklenen toplantı ardından kararlar açıklanacak. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman, bu hafta var mı, saat kaçta başlayacak? İşte, tüm detaylar...