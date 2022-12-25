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Giriş Tarihi: 25.12.2022 16:51 Güncelleme Tarihi: 25.12.2022 16:51

Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta başlayacak ve bitecek? 26 Aralık Kabine Toplantısı gündeminde neler var? İşte konu başlıkları

Yılın son Kabinesi toplanıyor! İki haftada bir Başkan Erdoğan liderliğinde toplanan Bakanlar Kurulu, asgari ücret zammı açıklaması ardından kritik bir toplantı geçirecek. Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta başlayacak ve bitecek soruları gündemdeki yerini aldı. Gündemde EYT, enflasyonla mücadele, doğalgaz gibi konu başlıkları dikkat çekiyor. Kabine Toplantısı gündemi için kritik konular ön planda olacak. 26 Aralık 2022 Pazartesi günü gerçekleşmesi beklenen toplantı ardından kararlar açıklanacak. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman, bu hafta var mı, saat kaçta başlayacak? İşte, tüm detaylar...

Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta başlayacak ve bitecek? 26 Aralık Kabine Toplantısı gündeminde neler var? İşte konu başlıkları

Kabine Toplantısı ne zaman ve saat kaçta yapılacak soruları gündemdeki yerini aldı. Başkan Erdoğan'ın önemli konulara değineceği toplantı için heyecan dorukta. Asgari ücret zammı ardından beklenenler arasında EYT, emekli ve memur zammı gibi konular yer alıyor. Kabine ne zaman toplanacak, bugün mü soruları yanıt arıyor. Yılın son toplantısı olacak kritik görüşme sonrası kararlar açıklanacak. Peki, 26 Aralık Kabine Toplantısı gündemi neler? İşte, detaylar…

Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta başlayacak ve bitecek? 26 Aralık Kabine Toplantısı gündeminde neler var? İşte konu başlıkları

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK?

15 günde bir Pazartesi günleri gerçekleşen toplantı en son 12 Aralık tarihinde yapıldı. Buna göre yeni Kabine Toplantısı'nın 26 Aralık 2022 tarihinde yapılması bekleniyor.

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Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta başlayacak ve bitecek? 26 Aralık Kabine Toplantısı gündeminde neler var? İşte konu başlıkları

YENİ ASGARİ ÜCRET 8.500 TL OLDU!

Cumhurbaşkanı Erdoğan 2023 asgari ücretini şu şeklide açıkladı:

"Asgari ücretle ilgili adımlarımızı da milletimizi düşünerek atıyoruz. Asgari ücret rakamını paylaşmak istiyorum. Değerli bakanıma, TİSK Başkanı'mıza şahsım ve milletim adına teşekkür ediyorum. Net asgari ücret 8500 TL."

Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta başlayacak ve bitecek? 26 Aralık Kabine Toplantısı gündeminde neler var? İşte konu başlıkları

EYT ÇALIŞMASI PAZARTESİ BAŞKAN ERDOĞAN'A SUNULACAK!

EYT düzenlemesinde taslağın hazırlandığını aktaran Bakan Bilgin bu konuda yapılan son çalışmayı ise 26 Aralık'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunacağını açıkladı.

Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta başlayacak ve bitecek? 26 Aralık Kabine Toplantısı gündeminde neler var? İşte konu başlıkları

KABİNE TOPLANTISI GÜNDEMİNDE NELER VAR?

Bakan Bilgin'in EYT çalışmasının son halini Pazartesi günü Başkan Erdoğan'a sunacağını açıklaması toplantı gündeminde EYT yasasının olacağını akıllara getirdi.

Öte yandan Kabine Toplantısı konuları arasında Karadeniz'deki doğalgaz ve enflasyonla mücadele gibi konu başlıklarının yer alması bekleniyor.

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