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ne zaman ve kararları saat kaçta açıklanacak? Normalleşme takvimi ile Kabine Toplantısı'nın gündeminde yeni kararlar ve 9 il var!

Kritik merakla bekleniyor. Bu noktada, Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak sorusunun yanıtı da araştırılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında bugün toplanacak olan 'nda, yeni tedbirlerin alınıp alınmayacağı ve risk haritası masada olacak. Öte yandan, koronavirüsle mücadele de Bakanlar Kurulu Toplantısı'nın ana gündem maddeleri arasında bulunuyor. Kabine'nin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yapacak. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman, Cumhurbaşkanı Erdoğan saat kaçta açıklama yapacak? İşte, Bakanlar Kurulu Toplantısı'nın gündem maddeleri

Giriş Tarihi: 15.03.2021 19:28 Güncelleme Tarihi: 16.03.2021 09:01
Kabine Toplantısı ne zaman ve kararları saat kaçta açıklanacak? Normalleşme takvimi ile Kabine Toplantısı'nın gündeminde yeni kararlar ve 9 il var!

ne zaman, bugün saat kaçta yapılacak? Yeni kararların alınması beklenen kritik bugün yapılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında, Bakanların katılımı ile düzenlenecek olan Kabine Toplantısı'ndan önemli kararların çıkması bekleniyor. Mutasyonlu virüsten yeni tedbirlere kadar birçok konunun masada olacağı Kabine'de, alınan kararlar Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kamuoyu ile paylaşılacak.

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Mutasyonlu virüslerin doğurduğu hızlı yayılım ve kritik illerdeki önlenemeyen yükseliş de Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakanların gündeminde olacak. Kabine Toplantısı sonuçları, Bakanlar Kurulu Toplantısı'nın hemen ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanacak.

İşte, Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı hakkında son gelişmeler;

Kabine Toplantısı ne zaman ve kararları saat kaçta açıklanacak? Normalleşme takvimi ile Kabine Toplantısı'nın gündeminde yeni kararlar ve 9 il var!

SALGINA İLİŞKİN YENİ TEDBİRLER ALINACAK MI?

Mutasyonlu koronavirüsün seyri izlenecek. Kademeli normalleşmede 2 haftalık süreci değerlendirecek. Elde edilen veriler doğrultusunda önemli kararlar alınacak.

HARİTA GÜNCELLENİYOR

Güncellenecek haritada gözler özellikle 3 ilde, nüfusun yoğun olduğu İstanbul, Ankara ve İzmir'de olacak.

Kademeli normalleşme sürecinde iller 4 ayrı gruba ayrıldı. İstanbul ve İzmir turuncu kategoride yüksek risk grubunda, Ankara ise sarı kategoride orta risk grubunda yer alıyor

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Kabine Toplantısı ne zaman ve kararları saat kaçta açıklanacak? Normalleşme takvimi ile Kabine Toplantısı'nın gündeminde yeni kararlar ve 9 il var!

BİRÇOK İLDE RENK DEĞİŞİMİ OLABİLİR

Vakalarda yaşanan artış sonrası, bu 3 il başta olmak üzere birçok ilde renk değişimi söz konusu olabilir. Aşılama süreci de gündemde

TEDBİRLERİN SIKILAŞTIRILMASI YA DA GEVŞETİLMESİ KABİNEDE DEĞERLENDİRİLECEK HARİTAYA BAĞLI

Tedbirlerin sıkılaşması ya da gevşetilmesi haritanın yeni durumuna göre şekillenecek. Toplantıda, ülke genelinde aşılama sürecindeki son durum da ele alınacak. Çin, Almanya ve Rusya ile yürütülen aşı tedarik süreçleri ile yerli aşı çalışmaları görüşülecek.

Kabine Toplantısı ne zaman ve kararları saat kaçta açıklanacak? Normalleşme takvimi ile Kabine Toplantısı'nın gündeminde yeni kararlar ve 9 il var!

ESNAFIN DURUMU YAKINDAN İZLENİYOR

Esnafın durumu da yakından takip ediliyor. Normalleşme adımları kapsamında iş yerlerinin açık kalması için atılacak adımlar değerlendirilecek. Kabine toplantısında alınan kararları Başkan Recep Tayyip Erdoğan açıklayacak.

RİSK DURUMUNA GÖRE KARAR VERİLECEK; HER İL İÇİN ÖZEL DEĞERLENDİRME

Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki kabine toplantısında kademeli normalleşme adımlarındaki son durum ele alınacak. Bazı illerde vaka sayılarında artış var. Mutasyonlu virüs vakalarında da benzer bir artış söz konusu. Her il özelinde değerlendirmeler yapılacak. Risk durumuna göre karar verilecek.

Kabine Toplantısı ne zaman ve kararları saat kaçta açıklanacak? Normalleşme takvimi ile Kabine Toplantısı'nın gündeminde yeni kararlar ve 9 il var!

AŞI ÇALIŞMALARI

Aşı çalışmaları da kabine toplantısında masada olacak. Türkiye'deki aşılanma süreci değerlendirilecek. Aşı tedariki konusunda Çin ve Almanya'dan sipariş edilen aşıların son durumu ile yerli aşı çalışmaları ele alınacak.

ALARM ZİLLERİ 9 İL İÇİN ÇALIYOR

Sağlık Bakanlığı kademeli normalleşme sürecinde 100 bin nüfusa denk gelen haftalık vaka sayılarını içeren yeni haritayı bugün yayınlayacak. 6-12 Mart arasındaki vaka sayılarının açıklanacağı haritada illerin risk durumları düşük, orta, yüksek ve çok yüksek şeklinde sınıflandırılacak. Türkiye'de 26 il vaka sayıları 100 binde 100'ün üzerinde olduğundan çok yüksek riskli kategoride yer alıyor.

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