Kabine Toplantısı ne zaman ve kararları saat kaçta açıklanacak? Normalleşme takvimi ile Kabine Toplantısı'nın gündeminde yeni kararlar ve 9 il var!

Kabine Toplantısı ne zaman, bugün saat kaçta yapılacak? Yeni kararların alınması beklenen kritik Bakanlar Kurulu Toplantısı bugün yapılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında, Bakanların katılımı ile düzenlenecek olan Kabine Toplantısı'ndan önemli kararların çıkması bekleniyor. Mutasyonlu virüsten yeni tedbirlere kadar birçok konunun masada olacağı Kabine'de, alınan kararlar Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kamuoyu ile paylaşılacak.

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Mutasyonlu virüslerin doğurduğu hızlı yayılım ve kritik illerdeki önlenemeyen yükseliş de Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakanların gündeminde olacak. Kabine Toplantısı sonuçları, Bakanlar Kurulu Toplantısı'nın hemen ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanacak.

İşte, Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı hakkında son gelişmeler;