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Haberler Yaşam Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak? Bu hafta Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı olacak mı, hangi gün yapılacak?
Giriş Tarihi: 11.05.2021 10:32 Güncelleme Tarihi: 11.05.2021 10:32

Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak? Bu hafta olacak mı, hangi gün yapılacak?

Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak, bu hafta Kabine Toplantısı olacak mı soruları milyonlarca vatandaşın gündeminde yer alıyor. Son dönemde tam kapanma uzatılacak mı soruları araştırılırken, bu iddialara ilişkin açıklama İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan geldi ve böyle bir kararın olmadığını paylaştılar. Bu noktada, yasaklar ve kısıtlamalara ilişkin kararların çıkacağı Kabine Toplantısı'na gözler çevrildi. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak? Bu hafta olacak mı, hangi gün yapılacak? İşte detaylar;

Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak? Bu hafta Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı olacak mı, hangi gün yapılacak?

Tam kapanma ne zaman sona erecek, Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak soruları milyonlarca vatandaşın gündeminde yer alıyor. Yapılan son resmi açıklamalara ve Cumhurbaşkanı programına göre kabine toplantısı ne zaman yapılacak? Bir hafta sonra sona erecek olan tam kapanma sürecinin ardından başlayacak normalleşme takviminin de yapılacak Kabine Toplantısı sonrası belli olması bekleniyor. İşte, "bu hafta kabine toplantısı var mı, tarihi belli oldu mu" sorusunun yanıtı...

Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak? Bu hafta Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı olacak mı, hangi gün yapılacak?

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

En son Kabine Toplantısı 26 Nisan 2021 tarihinde gerçekleştirildi.Yeni haftanın Kabine Toplantısı tarihi merak ediliyor.

Kabine Toplantısı'nın ne zaman yapılacağı ise henüz belli olmadı. Resmi açıklama geldiğinde haberimizin içerisinde olacaktır.

Tam kapanma sürecinin 17 Mayıs'ta sona ermesinden dolayı toplantının 1 hafta ertelemeli yapılması tahmin ediliyor.

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Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak? Bu hafta Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı olacak mı, hangi gün yapılacak?

Başkan Erdoğan "81 İlimizden 560 Genç ile En Uzun İftar Sofrası" programına video konferans yöntemiyle katıldı ve normalleşme ne zaman sorusunun yanıtı hakkında son dakika açıklamalarında bulundu. Bu kapsamda; yeni normalleşme takvimi merakla beklenirken Başkan Erdoğan, "17 Mayıs itibarıyla başlayacak yeni normalleşme takvimimizi önümüzdeki günlerde açıklayacağız." İfadelerini kullandı. Bu bağlamda; tam kapanma ne zaman bitecek, normalleşme takvimi hangi tarihte açıklanacak? Yeni normalleşme takvimi bekleniyor!

Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak? Bu hafta Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı olacak mı, hangi gün yapılacak?

"YENİ NORMALLEŞME TAKVİMİNİ AÇIKLAYACAĞIZ"

17 Mayıs itibarıyla başlayacak yeni normalleşme takvimimizi önümüzdeki günlerde açıklayacağız. İlk kabine toplantımızın en önemli gündem maddelerinden biri bu olacak. Bu takvimde okulların açılışıyla ilgili süreç de yer alacak.

KOVİD-19 SALGINI İLE MÜCADELE

Tedbirlere sıkı sıkıya riayet ederek bu salgını en kısa zamanda atlatıp normal hayatımıza döneceğimiz günlerin yakın olduğuna inanıyorum. Bir süre daha fedakarlık gerekli.

Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak? Bu hafta Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı olacak mı, hangi gün yapılacak?

Erdoğan, normalleşme takvimi hakkında, "İlk kabine toplantımızın en önemli gündem maddelerinden bir tanesi de zaten bu olacak. Bu takvimde okulların açılışı ile ilgili süreçte yer alacak. Salgının şüphesiz ki inişli çıkışlı seyri bu tür konularda çok önceden kesin tarihler vermemize mâni oluyor. Bakınız şu anda ciddi manada vefat sayısında düşüş var. Tabii bu aldığımız tedbirlerin netice vermeye başladığını gösteriyor.

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