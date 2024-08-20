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Giriş Tarihi: 20.08.2024 00:19 Güncelleme Tarihi: 20.08.2024 00:19

KABİNE TOPLANTISI ne zaman yapılacak? Bu hafta Kabine Toplantısı var mı, gündemde hangi konu başlıkları var?

Yeni haftaya başlarken bu hafta Kabine Toplantısı var mı? sorusu araştırılıyor. Yeni haftada da gözler Beştepe'ye çevrildi. Başkan Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin ekonomik, siyasal ve sosyal meselelerin görüşüldüğü toplantının tarihi araştırılmaya başladı. Irak ve Suriye'nin kuzeyinde gerçekleşen operasyonların, ekonomik değerlendirmelerin ve Türkiye'nin iç ve dış politikalarının görüşülmesi beklenen Bakanlar Kurulu görüşmesi için takvim araştırılıyor. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman, bu hafta var mı, hangi tarihte, saat kaçta? İşte detaylar

KABİNE TOPLANTISI ne zaman yapılacak? Bu hafta Kabine Toplantısı var mı, gündemde hangi konu başlıkları var?

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı yeni haftada gündeme geliyor. En son 5 Ağustos tarihinde gerçekleşen toplanan ardından yeni tarihi araştırılmaya başladı. Orta Doğu'da yaşananlar, Türkiye'nin iç ve dış siyaseti ve birçok ekonomik planın ele alınması beklenen Kabine Toplantısı tarihi merak ediliyor. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman?

KABİNE TOPLANTISI ne zaman yapılacak? Bu hafta Kabine Toplantısı var mı, gündemde hangi konu başlıkları var?

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, BU HAFTA YAPILACAK MI?
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında ayda iki kez toplanıyor. Son Kabine Toplantısı 5 Ağustos tarihinde yapılmıştı.

Kabine Toplantısı'nın 19 ya da 20 Ağustos'ta gerçekleşmesi bekleniyor. Konuyla ilgili açıklama geldiği zaman yer vereceğiz.

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KABİNE TOPLANTISI ne zaman yapılacak? Bu hafta Kabine Toplantısı var mı, gündemde hangi konu başlıkları var?

KABİNE TOPLANTISI KONULARI NELER?
Terörle mücadele operasyonları da gündemde olacak. Yurt içi ve sınır ötesinde düzenlenen operasyonlar değerlendirilecek.

Toplantının gündem konusu ile ilgili ayrıntılar geldiği zaman yer vereceğiz.

KABİNE TOPLANTISI ne zaman yapılacak? Bu hafta Kabine Toplantısı var mı, gündemde hangi konu başlıkları var?

SON KABİNE TOPLANTISI KARARLARI
Başkan Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:
Batılı aktörler bir avuç siyonistin esiri olmuş durumda. Hamas'ın yapıcı tavrına rağmen Netanyahu yönetimi katliam politikasını sürdürüyor. İsrail Gazze'deki ateşi bölgeye yaymak için tüm yolları deniyor. Son 1 ayda 40 bin masumun bir an önce sona ermesi için elimizden geleni yapıyoruz. Soykırım davasına müdahil olacağımızı açıklamıştık. Bununla ilgili somut adımı atıyoruz.
Devlet adamı olmak yerine klavye soytarılığına özenenlere şunu söylemek isterim. Bayrağımıza dil uzatanları rahatsız etmeyi sürdüreceğiz.
Türkiye mevcut İsrail hükumetini ateşkese zorlamak için aldığı kararların sonuna kadar arkasındadır. İhracatçılarımız kendilerine yeni pazarlar bularak buradaki kaybı telafi etmektedirler. Her şeyin telefisi olur ama Filistinli mazlumlara sırtını dönmenin telafisi olmaz.

KABİNE TOPLANTISI ne zaman yapılacak? Bu hafta Kabine Toplantısı var mı, gündemde hangi konu başlıkları var?

Önümüzdeki dönemde iyi çalışılmış, Türkiye ekonomisine katkı yapacak yeni paketlerle iş dünyamıza destek vermeyi sürdüreceğiz
Haziran itibarıyla enflasyonda başlayan düşüş süreci Temmuz'da biraz daha belirginleşti. Önümüzdeki aylarda bu eğilim hızlanarak devam edecek
Amerika başta olmak üzere Batılı aktörler, ne yazık ki İsrail'in ve bir avuç fanatik siyonistin esiri olmuş durumda. Son 10 ayda 40 bin masumun hayatına mal olan bu barbarlığın bir an önce sona ermesi için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz.

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