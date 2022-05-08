Haberler Yaşam Kabine toplantısı ne zaman yapılacak? Cumhurbaşkanlığı Kabinesi saat kaçta toplanacak ve kararları ne olacak?

Giriş Tarihi: 08.05.2022 16:44 Güncelleme Tarihi: 08.05.2022 16:44

Kabine toplantısı ne zaman yapılacak? Cumhurbaşkanlığı Kabinesi saat kaçta toplanacak ve kararları ne olacak?

Kabine toplantısı için heyecanlı bekleyiş sürerken toplantının yapılacağı tarih netleşti. Pek çok kritik konunun görüşüleceği toplantı, Kabine toplantısı ne zaman yapılacak, toplantı sonuçları saat kaçta açıklanacak sorularıyla inceleniyor. İç ve dış gelişmeler, yurt içi ve sınır ötesi terörle mücadele operasyonları, Rusya-Ukrayna savaşı ve sığınmacılarının dönüş projesi masaya yatırılacak. Peki Cumhurbaşkanlığı Kabinesi saat kaçta toplanacak ve kararları ne olacak? İşte Kabine toplantısı saat kaçta sorusunun yanıtı, toplantı tarihi ve konunun detayları!