Kabine Toplantısı kararları ve sonuçları, 20 Aralık Pazartesi günü için önemli konu başlıkları arasında yerini alıyor. Son olarak 8 Aralık 2021 tarihinde düzenlenen kritik toplantı yeni haftada 20 Aralık Pazartesi günü düzenlenecek. Başkan Erdoğan'ın liderliğinde yapılacak olan toplantıda koronavirüs salgını, ekonomi gündemi, aşılarda son durum gibi önemli konuların yer alması bekleniyor. Peki; Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak, saat kaçta başlayacak? Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı sonuçları ve kararları açıklandı mı? İşte Kabine Toplantısı kararları 20 Aralık 2021 Pazartesi!