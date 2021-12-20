Kabine Toplantısı sonuçları ve kararları, gündemin en önemli konusu oluyor. Yılın son Kabine Toplantısı olması sebebiyle önemli konular kritik toplantıda ele alınacak. Memur ve emekli maaşlarına yönelik konular, ekonomik gündem, salgının seyri gibi başlıkların ele alınması bekleniyor. Bu kapsamda; Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak, saat kaçta başlayacak? Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı sonuçları ve kararları açıklandı mı? 20 Aralık 2021 Pazartesi