Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak, tarih belli mi? Bu hafta Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı olacak mı, hangi gün yapılacak?

Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak, bu hafta Kabine Toplantısı olacak mı soruları milyonlarca vatandaşın gündeminde yer alıyor. Son dönemde tam kapanma uzatılacak mı soruları araştırılırken, bu iddialara ilişkin açıklama İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan geldi ve böyle bir kararın olmadığını paylaştılar. Bu noktada, yasaklar ve kısıtlamalara ilişkin kararların çıkacağı Kabine Toplantısı'na gözler çevrildi. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak? Bu hafta Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı olacak mı, hangi gün yapılacak? İşte detaylar;