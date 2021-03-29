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öncesi illerde son durum! haritası ile illerdeki tedbirler değişecek mi? Kabine toplantısı saat kaçta?

' ne zaman' sorusu, son toplantının ardından iki hafta geçmesiyle birlikte gündemde en çok merak edilen konular arasında yerini aldı. Kabine toplantısı sonrası açıklaması bekleniyor. Kabine toplantısı öncesi, illerdeki son durum, illere göre vaka sayısı ve haritası da arşatırılıyor.Cumhurbaşkanlığı programına göre kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta gerçekleştirilecek? İşte, bu akşam gerçekleştirilecek kabine toplantısı hakkında merak edilenler...

Giriş Tarihi: 29.03.2021 16:52 Güncelleme Tarihi: 29.03.2021 16:57
Kabine toplantısı öncesi illerde son durum! Koronavirüs risk haritası ile illerdeki tedbirler değişecek mi? Kabine toplantısı saat kaçta?

için yaklaşık iki haftadır devam eden geri sayım bugün sona erdi. kabine toplantısı, diğer adıyla bakanlar kurulu toplantısı bugün yapılacak. Toplantı öncesi, illere göre vaka sayısı, haritası içerisinde yer alan düşük, orta riskli, yüksek ve çok yüksek riskli iller merak ediliyor. Resmi programa göre, kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta başlayacak ve Erdoğan'ın açıklaması saat kaçta bekleniyor? İşte, bugünkü kabine toplantısı saati ve toplantı hakkında merak edilenler...

KABİNE TOPLANTISI GÜNDEMİNDE NELER VAR?

Başkan bugün Kabine Toplantısı'na başkanlık edecek. Toplantının ana gündem maddesini yeni tip koronavirüste vaka sayılarında yaşanan hızlı artış ve alınacak önlemler oluşturacak. Bilim Kurulu'nun 25 Mart'ta gerçekleştirdiği toplantıda alınan kararlar detaylı bir şekilde ele alınacak. Aşılama ile ilgili son durum, aşı tedariki, yerli aşı çalışmaları ve tam normalleşmeye geçiş takvimi de Kabine'nin gündeminde olacak.

Kabine toplantısı öncesi illerde son durum! Koronavirüs risk haritası ile illerdeki tedbirler değişecek mi? Kabine toplantısı saat kaçta?

KIRMIZIYA DÖNEN İLLER İÇİN SON DAKİKA KARARLARI ALINACAK MI?

Kırmızıya dönen iller özelinde yeni bir kısıtlama olup olmayacağı değerlendirilecek. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun terörle mücadeleye ilişkin Kabine'ye bilgi vermesi bekleniyor.

Son gün itibarıyla 17 bin 164 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 957 bin 93'e yükseldi.

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Kabine toplantısı öncesi illerde son durum! Koronavirüs risk haritası ile illerdeki tedbirler değişecek mi? Kabine toplantısı saat kaçta?

İŞTE DÜŞÜK, ORTA, YÜKSEK VE ÇOK YÜKSEK OLARAK KODLANAN İLLLER!

Türkiye bu haritaya kilitlendi! Başkan kritik 'nın ardından, daha önce risk grubuna göre 4 kategoriye ayrılan illerde uygulanacak tedbirleri açıkladı. 81 ilin nüfus sayısı, haftalık ve günlük vaka ortalamalarına göre hazırlanan listelerde, kırmızı ve turuncuda yer alan illerde kısıtlamaya devam edilecek. Kısıtlamalar haritadaki renk kodlarına göre gevşeyebilecek.

Kabine toplantısı öncesi illerde son durum! Koronavirüs risk haritası ile illerdeki tedbirler değişecek mi? Kabine toplantısı saat kaçta?

Sarı listedeki illere kısmi kısıtlama olurken, mavi listedeki illerde ise normalleşme adımları atılacak. 2 haftada bir değişecek olan listelerde vaka sayısını düşürmeyi başaran iller sarı listeye girerek kısıtlı normalleşme ya da mavi listeye girip kontrollü normalleşmeye ulaşacak.

Yüksek riskli ve vaka sayısının nüfusa göre yoğun olduğu bu illerin ilk üçünde ise Karadeniz illeri bulunuyor.

KISITLAMALARIN DEVAM EDECEĞİ KIRMIZI LİSTEDE BULUNAN İLLER HANGİLERİ?

Kısıtlamanın devam edeceği yüksek riskli iller kategorisine Karadeniz'deki illerimiz damga vurdu.

Kabine toplantısı öncesi illerde son durum! Koronavirüs risk haritası ile illerdeki tedbirler değişecek mi? Kabine toplantısı saat kaçta?

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