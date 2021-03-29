Kabine toplantısı öncesi illerde son durum! Koronavirüs risk haritası ile illerdeki tedbirler değişecek mi? Kabine toplantısı sonuçları saat kaçta açıklanacak?

Kabine toplantısı için yaklaşık iki haftadır devam eden geri sayım bugün sona erdi. Cumhurbaşkanlığı kabine toplantısı, diğer adıyla bakanlar kurulu toplantısı bugün yapılacak. Toplantı öncesi, illere göre vaka sayısı, koronavirüs risk haritası içerisinde yer alan düşük, orta riskli, yüksek ve çok yüksek riskli iller merak ediliyor. Resmi programa göre, kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta başlayacak ve Erdoğan'ın açıklaması saat kaçta bekleniyor? İşte, bugünkü kabine toplantısı saati ve toplantı hakkında merak edilenler...

KABİNE TOPLANTISI GÜNDEMİNDE NELER VAR?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan bugün Kabine Toplantısı'na başkanlık edecek. Toplantının ana gündem maddesini yeni tip koronavirüste vaka sayılarında yaşanan hızlı artış ve alınacak önlemler oluşturacak. Bilim Kurulu'nun 25 Mart'ta gerçekleştirdiği toplantıda alınan kararlar detaylı bir şekilde ele alınacak. Aşılama ile ilgili son durum, aşı tedariki, yerli aşı çalışmaları ve tam normalleşmeye geçiş takvimi de Kabine'nin gündeminde olacak.