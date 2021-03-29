Kabine toplantısı öncesi illerde son durum! Koronavirüs risk haritası ile illerdeki tedbirler değişecek mi? Kabine toplantısı sonuçları saat kaçta açıklanacak?

'Cumhurbaşkanlığı kabine toplantısı ne zaman' sorusu, son toplantının ardından iki hafta geçmesiyle birlikte gündemde en çok merak edilen konular arasında yerini aldı. Kabine toplantısı sonrası Recep Tayyip Erdoğan açıklaması bekleniyor. Kabine toplantısı öncesi, illerdeki son durum, illere göre vaka sayısı ve koronavirüs risk haritası da arşatırılıyor.Cumhurbaşkanlığı programına göre kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta gerçekleştirilecek? İşte, bu akşam gerçekleştirilecek kabine toplantısı hakkında merak edilenler...