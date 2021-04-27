Kabine Toplantısı sonrası “Bayramda yasak var mı?” sorusunun yanıtı belli oldu! Ramazan Bayramı’nda sokağa çıkma yasağı olacak mı?

Kabine Toplantısı sonrası kamuoyuna yapılan açıklamalar doğrultusunda pek çok önemli detay netlik kazandı. Bunlar arasında en merak edilenlerden bir tanesi de "Bayramda yasak var mı?", "Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı?" gibi soruların yanıtları oluyordu. Bilindiği üzere; Ramazan ayı 13 Nisan 2021 tarihinde başlamış olup 12 Mayıs 2021 tarihinde sona erecek ve sonrasında ise Ramazan Bayramı idrak edilecek. Öte yandan İçişleri Bakanlığı genelgesi ile 29 Nisan 2021 tarihinden itibaren 17 Mayıs 2021 tarihine kadar tam kapanma uygulanacak. Bu kapsamda; bayramda yasak var mı? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Detaylar belli oldu!