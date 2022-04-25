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Giriş Tarihi: 25.04.2022 06:16 Güncelleme Tarihi: 25.04.2022 06:17

Kabine Toplantısı sonrası gözler bayram tatili açıklamasında! Kabine Toplantısı bugün mü, ne zaman? Toplantı kararları ve sonuçları...

Haftanın ilk gününde gözler Kabine Toplantısı kararları ve sonuçları için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasına çevrildi. Türkiye'nin son dönemde gündem maddelerinin başında gelen Bayram tatili açıklamasının toplantıyla beraber duyurulması beklenirken bu noktada sabah saatlerinden itibaren "Kabine Toplantısı bugün mü, ne zaman, Cumhurbaşkanı Erdoğan saat kaçta açıklama yapacak, toplantı kararları ve sonuçları nelerdir?" şeklindeki sorular yanıt aramaya başladı. Bilindiği üzere bayram tatilinin hafta sonuyla birleştirilerek 9 gün olma ihtimali özellikle çalışan vatandaşlar için büyük önem taşıyor. Peki, Kabine toplantısı bugün mü, ne zaman, kararları ve sonuçları nelerdir? İşte detaylar...