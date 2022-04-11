Haberler Yaşam KABİNE YARIN TOPLANIYOR! 12 Nisan 2022 Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta, kararları ve sonuçları açıklandı mı?

Giriş Tarihi: 11.04.2022 22:37 Güncelleme Tarihi: 11.04.2022 22:37

KABİNE YARIN TOPLANIYOR! 12 Nisan 2022 Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta, kararları ve sonuçları açıklandı mı?

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı için geri sayım sona erdi. Rusya Ukrayna savaşının masadaki ana gündem olduğu bilinirken öte yandan koronavirüs salgını değerlendirmeleri ve ülke ekonomisi de gündemde yerini alan konuların başında gelecek. Kritik görüşmenin yarın olacağına dair gelen haberler snorasında ise "12 Nisan Bakanlar Kurulu Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta, kararları ve sonuçları nelerdir?" soruları yanıt aramaya başladı. Kritik toplantıda enflasyon ile mücadele başta olmak üzere stokçuluk ve fırsatçılık ile ilgili atılacak adımlar konuşulacak Peki, Kabine toplantısı kararları ve sonuçları nelerdir? İşte tüm detaylar...