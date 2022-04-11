Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam KABİNE YARIN TOPLANIYOR! 12 Nisan 2022 Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta, kararları ve sonuçları açıklandı mı?
Giriş Tarihi: 11.04.2022 22:37 Güncelleme Tarihi: 11.04.2022 22:37

KABİNE YARIN TOPLANIYOR! 12 Nisan 2022 Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta, kararları ve sonuçları açıklandı mı?

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı için geri sayım sona erdi. Rusya Ukrayna savaşının masadaki ana gündem olduğu bilinirken öte yandan koronavirüs salgını değerlendirmeleri ve ülke ekonomisi de gündemde yerini alan konuların başında gelecek. Kritik görüşmenin yarın olacağına dair gelen haberler snorasında ise "12 Nisan Bakanlar Kurulu Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta, kararları ve sonuçları nelerdir?" soruları yanıt aramaya başladı. Kritik toplantıda enflasyon ile mücadele başta olmak üzere stokçuluk ve fırsatçılık ile ilgili atılacak adımlar konuşulacak Peki, Kabine toplantısı kararları ve sonuçları nelerdir? İşte tüm detaylar...

KABİNE YARIN TOPLANIYOR! 12 Nisan 2022 Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta, kararları ve sonuçları açıklandı mı?

Bakanlar Kurulu yarın Kabine Toplantısı için bir araya geliyor. Nisan ayının ilk toplantısında en önemli gündem maddesi Rusya Ukrayna savaşı olurken öte yandan bayram ikramiyeleri ile ilgili de açıklama gelmesi bekleniyor. Vatandaşlar kritik görüşme öncesi "Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı kararları ve sonuçları nelerdir?" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte 12 Nisan 2022 Kabine kararları, sonuçları ve tüm detaylar...

KABİNE YARIN TOPLANIYOR! 12 Nisan 2022 Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta, kararları ve sonuçları açıklandı mı?

RUSYA-UKRAYNA SAVAŞINDA SON DURUM DEĞERLENDİRİLECEK

Kabine'de ele alınacak konulardan biri Rusya-Ukrayna savaşı ile ilgili son gelişmeler olacak. Türkiye'nin kalıcı ateşkesin sağlanması için yaptığı arabuluculuk faaliyetleri, İstanbul'da yapılan son müzakereler, dışişleri bakanlarını ve liderleri bir araya getirecek toplantılara yönelik diplomatik girişimler ve Mariupol'dan Türk vatandaşlarının tahliyesi kapsamlı şekilde değerlendirilecek.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
KABİNE YARIN TOPLANIYOR! 12 Nisan 2022 Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta, kararları ve sonuçları açıklandı mı?

ENFLASYONLA MÜCADELEDE ATILACAK ADIMLAR MASADA

Ekonomideki son gelişmelerin masaya yatırılacağı toplantıda enflasyonun kontrol altına alınması, halkın alım gücünün yukarılara çekilmesi konusunda atılacak adımlar görüşülecek. Fahiş fiyat artışları ve stokçulukla mücadelede alınan önlemlerin sonucu değerlendirilecek.

KABİNE YARIN TOPLANIYOR! 12 Nisan 2022 Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta, kararları ve sonuçları açıklandı mı?

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Kabine toplantısında emeklilerin bayram ikramiyesinde yapılacak artış oranı da görüşülecek. Yılsonu enflasyon rakamları oranında artış yapılması, bin 100 lira olan ikramiye tutarının 1500 liraya yükselmesi bekleniyor.

KABİNE YARIN TOPLANIYOR! 12 Nisan 2022 Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta, kararları ve sonuçları açıklandı mı?

DİPLOMATİK GÖRÜŞMELER ELE ALINACAK

Toplantıda terörle mücadelede gelinen son durum, iç ve dış güvenlik konuları, Türkiye'nin bölgesel barışın tesisi için yürüttüğü yoğun diplomatik çabalarının sonuçları da mercek altına alınacak.

SON DAKİKA