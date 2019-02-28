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Kaçak kazı yaparken suç üstü yakalandılar

'da operasyon... İznik ilçesinde kaçak kazı yapmak için sera kuran 3 kişi yakalandı

Giriş Tarihi: 28.02.2019 11:14 Güncelleme Tarihi: 28.02.2019 11:16
Kaçak kazı yaparken suç üstü yakalandılar

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Çakırca Köyü Seymenler bölgesinde devriye görevi yaparken, zeytinlik alana aracıyla gelen M.T., S.İ., H.Ç. isimli şahısları kurdukları sera çadırı içerisinde izinsiz kazı yaptığı esnada kazı malzemeleri ile suçüstü yakaladı.

Kaçak kazı yaparken suç üstü yakalandılar

M.T.'nin yapılan üst aramasında 1 adet tabanca ve 1 adet şarjör ile 30 adet 9 milimetre fişek ele geçirildi.

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Kaçak kazı yaparken suç üstü yakalandılar

İznik Cumhuriyet Savcısı'nın talimatıyla olay yeri koruma altına alınırken, söz konusu bölgenin sit alanı olup olmadığı konusu araştırılmak üzere Müze Müdürlüğü'ne bilgi verildi.

Kaçak kazı yaparken suç üstü yakalandılar

Ele geçirilen malzemelere el konulurken, zanlılar adliyeye sevk edildi.

Kaçak kazı yaparken suç üstü yakalandılar
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Kaçak kazı yaparken suç üstü yakalandılar
Kaçak kazı yaparken suç üstü yakalandılar
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