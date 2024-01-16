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Giriş Tarihi: 16.01.2024 15:30 Güncelleme Tarihi: 16.01.2024 15:30

Kaçırıldım diyen Gizem geceyi erkek arkadaşıyla geçirmiş! O detay şoke etti!

Aydın'da kuaförde çalışan 17 yaşındaki Gizem Nur Sügür, annesini telefonla arayıp, 'Beni az önce kaçırdılar. Bir depoda tutuyorlar. Beni kesiyorlar' diyerek yardım istemişti. Bir ilçeyi ayağa kaldıran Gizem'in bulunabilmesi için Didimliler ve polis ekipleri seferber olmuştu. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri Gizem'i gece saat 02.00'de bularak ailesine teslim etmişti. Ekipler tarafından yapılan araştırmada Gizem'in kimse tarafından kaçırılmadığı, anlattıklarının hepsi senaryo çıktı. SABAH'ın ulaştığı detaylara göre genç kız geceyi erkek arkadaşı ile geçirirken, o detay şoke etti…

Ceyhan TORLAK
Kaçırıldım diyen Gizem geceyi erkek arkadaşıyla geçirmiş! O detay şoke etti!

Sır olay, 13 Ocak Cumartesi akşamı saat 18.00 sıralarında Didim ilçesinde meydana geldi. Bir kuaförde çalışan 17 yaşındaki Gizem Nur Sügür, iddiaya göre, çalıştığı iş yerinin önüne yanaşan ve henüz plakası belirlenemeyen bir taksideki şüpheli ya da şüpheliler tarafından kaçırıldı. Bir süre sonra annesini telefonla arayan Gizem, 'Beni az önce kaçırdılar, bir depoda tutuyorlar ve beni kesiyorlar' diyerek yardım istedi. Bunun üzerine aile, Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne gidip, durumu bildirdi. Aile, kızının hayatından endişe ettiklerini belirtirken, ihbar üzerine harekete geçen polis, genç kızı bulmak için çalışma başlattı. Öte yandan, olayı duyan Gizem'in yakınları ise sosyal medyadan paylaşım yaparak genç kızın bulunması için yardım çağrısında bulundu. Baba Serkan Sügür daha sonra sosyal medyadan yaptığı paylaşımda polislere teşekkür ederek kızının bulunduğunu duyurdu.

Kaçırıldım diyen Gizem geceyi erkek arkadaşıyla geçirmiş! O detay şoke etti!

GİZEM İFADESİNDE, '3 KİŞİ BENİ GECE DEPODA TUTTU' DEDİ
Polis ekipleri sabah saatlerinde Gizem'i Didim Mavişehir Mahallesi'ndeki bir sokakta tek başına buldu. Gizem polisteki ifadesinde, 3 kişinin kendisini kaçırıp gece boyunca bir depoda alıkoyduğunu, şüphelilerin sabah saatlerinde kendisini sokakta bırakarak kaçtığını söyledi.

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Kaçırıldım diyen Gizem geceyi erkek arkadaşıyla geçirmiş! O detay şoke etti!

VALİ DUYURDU, HER ŞEY SENARYO ÇIKTI

Ekipler tarafından yapılan araştırmada Gizem'in kaçırılmadığı, bu anlatılanların genç kız tarafından uydurulan bir senaryo olduğu ortaya çıktı.

Kaçırıldım diyen Gizem geceyi erkek arkadaşıyla geçirmiş! O detay şoke etti!

Aydın Valisi Yakup Canbolat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Dün Didim ilçemizde kaçırıldığı ve bir depoda tutulduğu iddiası ile ailesi tarafından başvuruda bulunan G.N.S isimli kişi polisimiz tarafından saat 02:00 de bulunarak ailesine teslim edildi.

Kaçırıldım diyen Gizem geceyi erkek arkadaşıyla geçirmiş! O detay şoke etti!

İddiaların ise G.N. S tarafından hazırlanmış bir senaryodan ibaret olduğu ortaya çıktı" dedi. Gizem'in 10 yaşındayken, 2016'da da 'Kalbim ağrıyor. Biraz hava almak istiyorum' diyerek evlerinden çıktıktan sonra kaybolmuş, 8 saat sonra bulunmuştu.

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