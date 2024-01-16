Kaçırıldım diyen Gizem geceyi erkek arkadaşıyla geçirmiş! O detay şoke etti!

Sır olay, 13 Ocak Cumartesi akşamı saat 18.00 sıralarında Didim ilçesinde meydana geldi. Bir kuaförde çalışan 17 yaşındaki Gizem Nur Sügür, iddiaya göre, çalıştığı iş yerinin önüne yanaşan ve henüz plakası belirlenemeyen bir taksideki şüpheli ya da şüpheliler tarafından kaçırıldı. Bir süre sonra annesini telefonla arayan Gizem, 'Beni az önce kaçırdılar, bir depoda tutuyorlar ve beni kesiyorlar' diyerek yardım istedi. Bunun üzerine aile, Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne gidip, durumu bildirdi. Aile, kızının hayatından endişe ettiklerini belirtirken, ihbar üzerine harekete geçen polis, genç kızı bulmak için çalışma başlattı. Öte yandan, olayı duyan Gizem'in yakınları ise sosyal medyadan paylaşım yaparak genç kızın bulunması için yardım çağrısında bulundu. Baba Serkan Sügür daha sonra sosyal medyadan yaptığı paylaşımda polislere teşekkür ederek kızının bulunduğunu duyurdu.