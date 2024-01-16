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Kaçırıldım diyen Gizem geceyi erkek arkadaşıyla geçirmiş! O detay şoke etti!
Giriş Tarihi: 16.01.2024 15:30
Güncelleme Tarihi: 16.01.2024
15:30
Kaçırıldım diyen Gizem geceyi erkek arkadaşıyla geçirmiş! O detay şoke etti!
Aydın'da kuaförde çalışan 17 yaşındaki Gizem Nur Sügür, annesini telefonla arayıp, 'Beni az önce kaçırdılar. Bir depoda tutuyorlar. Beni kesiyorlar' diyerek yardım istemişti. Bir ilçeyi ayağa kaldıran Gizem'in bulunabilmesi için Didimliler ve polis ekipleri seferber olmuştu. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri Gizem'i gece saat 02.00'de bularak ailesine teslim etmişti. Ekipler tarafından yapılan araştırmada Gizem'in kimse tarafından kaçırılmadığı, anlattıklarının hepsi senaryo çıktı. SABAH'ın ulaştığı detaylara göre genç kız geceyi erkek arkadaşı ile geçirirken, o detay şoke etti…