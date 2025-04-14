Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam RAFLARDAN SEPETLERE İNDİRİMLER! ŞOK aktüel 16-22 Nisan 2025: Bisiklet, el feneri, piknik sepeti, termos, deterjanlar...
Giriş Tarihi: 14.04.2025 18:29 Güncelleme Tarihi: 14.04.2025 18:29

RAFLARDAN SEPETLERE İNDİRİMLER! ŞOK aktüel 16-22 Nisan 2025: Bisiklet, el feneri, piknik sepeti, termos, deterjanlar...

ŞOK aktüel 16-22 Nisan 2025 kataloğu birbirinden çeşitli ürünler cazip fiyatlarla satışa çıkıyor. Temizlik, hijyen ve temel gıda ürünlerinde indirimler alışverişseverleri karşılayacak. Siyah zeytin, zeytin yağı, tereyağ, yoğurt, peynir gibi gıda ürünlerinde dikkat çeken indirimler mevcut. Bisiklet, basketbol topu, havlu çeşitleri, plaj çantası, kamp sandalyesi, el feneri, piknik sepeti, termos, piknik seti, beslenme kutusu, kamp lambası Çarşamba günü satışta olacak. Aynı zamanda salam, pirinç, çay, saklama kabı, ekmek sepeti, çamaşır suyu, şampuan, süpürge gibi onlarca ürünce ne alırsan 50 TL fırsatları müşterileri bekliyor. İşte; 16-22 Nisan ŞOK aktüel kataloğu ve fiyat listesi...

RAFLARDAN SEPETLERE İNDİRİMLER! ŞOK aktüel 16-22 Nisan 2025: Bisiklet, el feneri, piknik sepeti, termos, deterjanlar...

ŞOK marketin 16 Nisan Çarşamba günü başlayacak indirimleriyle alışveriş sepetleri dolup taşacak. Katalogda, temel gıda ürünlerinin yanında temizlik ve hijyen ürünleri de yer alırken; el feneri, piknik sepeti, termos, piknik seti, beslenme kutusu gibi ürünler de indirimli fiyatlarla satışta olacak. İşte, ŞOK aktüel 16-22 Nisan 2025 kataloğu ve fiyat listesi.

RAFLARDAN SEPETLERE İNDİRİMLER! ŞOK aktüel 16-22 Nisan 2025: Bisiklet, el feneri, piknik sepeti, termos, deterjanlar...

ŞOK AKTÜEL 16-22 NİSAN 2025

Bulaşık sıvısı 75 TL

Cif Sprey 66.90 TL

Kağıt havlu 169 TL

Tuvalet kağıdı 245 TL

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
RAFLARDAN SEPETLERE İNDİRİMLER! ŞOK aktüel 16-22 Nisan 2025: Bisiklet, el feneri, piknik sepeti, termos, deterjanlar...

ŞOK AKTÜEL 16-22 NİSAN 2025

Siyah Zeytin 99 TL

Zeytinyağı 179 TL

Süt 1 lt 38.50 TL

Lavaş 72.50 TL

RAFLARDAN SEPETLERE İNDİRİMLER! ŞOK aktüel 16-22 Nisan 2025: Bisiklet, el feneri, piknik sepeti, termos, deterjanlar...

ŞOK AKTÜEL 16-22 NİSAN 2025

16 Jant Çocuk Bisikleti 3.250 TL (2 yıl garantili)

20 Jant Çocuk Bisikleti 3.250 TL

Voleybol, Futbol, Basketbol Topu 179 TL

Büyük Boy Valiz 799 TL

Orta Boy Valiz 699 TL

Kabin Boy Valiz 599 TL

Plaj Havlusu 149 TL

Peştemal 139 TL

Plaj Çantası 199 TL

RAFLARDAN SEPETLERE İNDİRİMLER! ŞOK aktüel 16-22 Nisan 2025: Bisiklet, el feneri, piknik sepeti, termos, deterjanlar...

ŞOK AKTÜEL 16-22 NİSAN 2025

LED el feneri 399 TL

Termos 149 tl

XL kamp sandalyesi 699 TL

Çocuk kamp sandalyesi 299 TL

Kamp taburesi 299 TL