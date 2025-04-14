RAFLARDAN SEPETLERE İNDİRİMLER! ŞOK aktüel 16-22 Nisan 2025: Bisiklet, el feneri, piknik sepeti, termos, deterjanlar...

ŞOK marketin 16 Nisan Çarşamba günü başlayacak indirimleriyle alışveriş sepetleri dolup taşacak. Katalogda, temel gıda ürünlerinin yanında temizlik ve hijyen ürünleri de yer alırken; el feneri, piknik sepeti, termos, piknik seti, beslenme kutusu gibi ürünler de indirimli fiyatlarla satışta olacak. İşte, ŞOK aktüel 16-22 Nisan 2025 kataloğu ve fiyat listesi.