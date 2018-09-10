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Kaçlara ilk kar düştü

DHA Yaşam galerileri
Giriş Tarihi: 10.09.2018 18:02 Güncelleme Tarihi: 10.09.2018 18:06
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Kaçlara ilk kar düştü
Kaçkarlara ilk kar düştü

MEVSİMİN İLK KARI

'nin Çamlıhemşin ilçesinin 3 bin 937 metre yüksekliğindeki Kaç Dağı'na mevsimin ilk karı yağdı.

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Kaçlara ilk kar düştü
Kaçkarlara ilk kar düştü

YAĞAN KAR ZİRVEYİ BEYAZA BÜRÜDÜ

Çamlıhemşin ilçesindeki 'na dün yağdı. Yağan karla birlikte dağın zirvesi beyaza büründü.

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Kaçlara ilk kar düştü
Kaçkarlara ilk kar düştü

ÜÇ DAĞCI KAR ALTINDA TIRMANDI

Çayeli Doğa Sporları Kulübü sporcuları Turgay Kuruçaylıoğlu, Osman Aslan ve Alper Kaplan da yağışı altında Kaçkarların Verçenik zirvesine tırmanış gerçekleştirdi.

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Kaçlara ilk kar düştü
Kaçkarlara ilk kar düştü

TIRMANIŞ 2 GÜN SÜRDÜ

İki gün süren zorlu tırmanışta zirveye ulaşan sporcular, Türk bayrağı ile poz verdi.

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Kaçlara ilk kar düştü
Kaçkarlara ilk kar düştü

YAYLACILAR DÖNÜYOR

Bu arada Kaç Dağı çevresindeki yaylalarda kalan yaylacılar da kar yağışı ile birlikte dönüş hazırlığına başladı.

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Kaçlara ilk kar düştü
Kaçkarlara ilk kar düştü
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Kaçlara ilk kar düştü
Kaçkarlara ilk kar düştü
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