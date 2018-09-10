Kaçkarlara ilk kar düştü

MEVSİMİN İLK KARI Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinin 3 bin 937 metre yüksekliğindeki Kaçkar Dağı'na mevsimin ilk karı yağdı. YAĞAN KAR ZİRVEYİ BEYAZA BÜRÜDÜ Çamlıhemşin ilçesindeki Kaçkar Dağları'na dün kar yağdı. Yağan karla birlikte dağın zirvesi beyaza büründü. ÜÇ DAĞCI KAR ALTINDA TIRMANDI Çayeli Doğa Sporları Kulübü sporcuları Turgay Kuruçaylıoğlu, Osman Aslan ve Alper Kaplan da kar yağışı altında Kaçkarların Verçenik zirvesine tırmanış gerçekleştirdi. TIRMANIŞ 2 GÜN SÜRDÜ İki gün süren zorlu tırmanışta zirveye ulaşan sporcular, Türk bayrağı ile poz verdi. YAYLACILAR DÖNÜYOR Bu arada Kaçkar Dağı çevresindeki yaylalarda kalan yaylacılar da kar yağışı ile birlikte dönüş hazırlığına başladı.