"Okullar ne zaman açılacak?" sorusunun yanıtı milyonlarca öğrenciyi yakından ilgilendiriyor. 1 Haziran'da sona erecek olan kademeli normalleşme sürecinin ardından eğitim öğretim yılı için nasıl bir sürecin izleneceği ve neler yapılacağı gelecek resmi açıklamalar doğrultusunda netlik kazanacak. Konu ile ilgili Türkiye Eğitim Derneği, Ağustos ayında okulların tamamen açılması gerektiğini önerdi. Öte yandan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ise yüz yüze eğitim hakkında geçtiğimiz haftalarda önemli açıklamalarda bulunmuştu. Bu kapsamda; kademeli normalleşme sonrasında okullar açılacak mı? 2021 Okullar ne zaman açılacak, yüz yüze eğitim ne zaman başlıyor?