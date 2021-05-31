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Haberler Yaşam Kademeli normalleşme sonrasında okullar açılacak mı, yüz yüze eğitim ne zaman? Okullar ne zaman açılacak?
Giriş Tarihi: 30.05.2021 11:21 Güncelleme Tarihi: 31.05.2021 06:15

Kademeli normalleşme sonrasında , ne zaman? ?

"?" sorusunun yanıtı milyonlarca öğrenciyi yakından ilgilendiriyor. 1 Haziran'da sona erecek olan kademeli normalleşme sürecinin ardından eğitim öğretim yılı için nasıl bir sürecin izleneceği ve neler yapılacağı gelecek resmi açıklamalar doğrultusunda netlik kazanacak. Konu ile ilgili , Ağustos ayında okulların tamamen açılması gerektiğini önerdi. Öte yandan Milli Eğitim Bakanı ise hakkında geçtiğimiz haftalarda önemli açıklamalarda bulunmuştu. Bu kapsamda; kademeli normalleşme sonrasında ? 2021 Okullar ne zaman açılacak, yüz yüze eğitim ne zaman başlıyor?

O tarih işaret edildi! Kademeli normalleşme sonrasında okullar açılacak mı? 2021 Okullar ne zaman açılacak, yüz yüze eğitim ne zaman başlıyor?

İlkokul, ortaokul ve liselerde sorusunun yanıtı sorgulamaları yapılmaya devam ediliyor. Gözler Kabine Toplantısı sonrası gelecek resmi açıklamalara çevrilmişken konu ile ilgili , Haziran ayında okulların kapatılarak Ağustos ayında tamamen açılmasını önerdi. Buna göre, okullar ne zaman açılacak, ne zaman başlıyor? Kademeli normalleşme sonrasında ? İşte son açıklamalar.

O tarih işaret edildi! Kademeli normalleşme sonrasında okullar açılacak mı? 2021 Okullar ne zaman açılacak, yüz yüze eğitim ne zaman başlıyor?

OKULLAR AÇILACAK MI?

Türkiye'de uzaktan eğitim sürerken tüm gözler 1 Haziran'dan sonra ile ilgili alınacak kararlara çevrildi. , haziranda okulların kapatılarak ağustosta tamamen açılmasını önerdi.

Prof. Necmi İlhan da riskli olmayan illerde eğitimin yüz yüze bir süre daha sürebileceğini belirtti. Türk Tabipler Birliği ise ilkokulların vaka sayısına bakılmaksızın önlemlerle açılmasını istedi.

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O tarih işaret edildi! Kademeli normalleşme sonrasında okullar açılacak mı? 2021 Okullar ne zaman açılacak, yüz yüze eğitim ne zaman başlıyor?

Milli Eğitim Bakanlığı ise 1 Haziran'dan sonra için çalışmalarını sürdürüyor. Bu süreçte hem eğitim kurumları hem sağlık otoriteleri yaptıkları açıklamalarda yüz yüze eğitimin başlamasından yana olduklarını belirtiyor.

O tarih işaret edildi! Kademeli normalleşme sonrasında okullar açılacak mı? 2021 Okullar ne zaman açılacak, yüz yüze eğitim ne zaman başlıyor?

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Salgın sürecinde önceliğin öğrencilerin ve velilerin sağlığı olduğuna dikkat çeken Bakan Selçuk'tan açıklaması geldi. Selçuk, lise ve üniversiteye hazırlık kurslarının bu süreçte açık tutulduğunu ifade ederken, okula dönüşle ilgili incelemeler sonunda bir karar verileceğini aktardı.

O tarih işaret edildi! Kademeli normalleşme sonrasında okullar açılacak mı? 2021 Okullar ne zaman açılacak, yüz yüze eğitim ne zaman başlıyor?

İLKOKULLAR, ORTAOKULLAR, LİSELER NE ZAMAN AÇILACAK?

Bu hafta yapılacak olan Bilim Kurulu Toplantısı ve Kabine Toplantısı sonucunda okulların açılış tarihi netlik kazanacak. 1 Haziran Salı günü okula dönüş kararı bu toplantılar ışığında alınacak. Önümüzdeki günlerde düzenlenecek olan toplantılarda alınacak kararlar ve okulların açılış tarihi haberimizde yer alacak.

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