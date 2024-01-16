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Kader İlgören takıntılı aşığı tarafından öldürülmüştü: Son anları ortaya çıktı!
Giriş Tarihi: 16.01.2024 11:20
Güncelleme Tarihi: 16.01.2024
11:49
Kader İlgören takıntılı aşığı tarafından öldürülmüştü: Son anları ortaya çıktı!
Kader İlgören, daha 19 yaşındaydı. Evlenme teklifini kabul etmediği takıntılı aşığı Ahmet Taşan tarafından düğün salonunda kurşunlandı. Tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Genç yaşta hayattan koparılan Kader'den geriye, öldürülmeden dakikalar önce çekilen son görüntüleri kaldı…