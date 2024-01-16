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Giriş Tarihi: 16.01.2024 11:20 Güncelleme Tarihi: 16.01.2024 11:49

Kader İlgören takıntılı aşığı tarafından öldürülmüştü: Son anları ortaya çıktı!

Kader İlgören, daha 19 yaşındaydı. Evlenme teklifini kabul etmediği takıntılı aşığı Ahmet Taşan tarafından düğün salonunda kurşunlandı. Tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Genç yaşta hayattan koparılan Kader'den geriye, öldürülmeden dakikalar önce çekilen son görüntüleri kaldı…

DHA
Kader İlgören takıntılı aşığı tarafından öldürülmüştü: Son anları ortaya çıktı!

Türkiye'nin konuştuğu olay, 14 Ocak Pazar günü İstanbul Sultanbeyli'de yaşandı.

Kader İlgören takıntılı aşığı tarafından öldürülmüştü: Son anları ortaya çıktı!

İddiaya göre, davetlisi olduğu nişana gelen Ahmet Taşan, daha önce evlenmek istediği Kader İrgören ile burada karşılaştı.

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Kader İlgören takıntılı aşığı tarafından öldürülmüştü: Son anları ortaya çıktı!

Bir süre davetli olduğu nişanda halay çekerek eylenen Ahmet Taşan, daha sonra silaha sarıldı. Evlenme teklifini reddeden Kader Kader İrgören'e kurşun yağdırdı.

Kader İlgören takıntılı aşığı tarafından öldürülmüştü: Son anları ortaya çıktı!

Taşan, daha sonra aynı silahla intihara kalkıştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İrgören ve Taşan sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kader İlgören takıntılı aşığı tarafından öldürülmüştü: Son anları ortaya çıktı!

İrgören yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken Taşan'ın tedavisinin devam ettiği açıklandı. Hayatını kaybeden İrgören ise dün gözyaşları ile toprağa verildi.

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