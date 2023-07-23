Kader Yıldız’a mezarında bile rahat vermiyor! Anne eski nişanlısının yaptıklarını anlattı!

"ÇİÇEK EKMİŞ VİCDANINI RAHATLATMAK İÇİN"

Bayramın ilk günü Ankara'da kızıyla aynı sorunlar nedeniyle intihar eden bir anneyi ziyaret ettiğini ve Kader Yıldız'ın mezarının bozulduğunu ise ziyarete giden kızının eski bir takipçisinin haber vermesi ile öğrendiğini söyleyen Gülnaz Yıldız, "Ben mozaik taşlı yapmıştım mezarı. Arife günü kızımı ziyaret ettim sonra il dışına çıktım. Döndükten sonra takipçisi bir fotoğraf attı bana, "Çiçek ekilebildiğini bilseydim ben de çiçek ekecektim' dedi. Allah razı olsun arada ziyarete gelip Kuran okuyor başında. Fotoğrafını atınca, ortasındaki mermerini, mozaiğini kaldırmış. O taşları her tarafa yaymış. Çiçek ekmiş vicdanını rahatlatmak için. Bu bir saygısızlık ölünün hatırasına. Neden yapıyor? Niye uğraşıyor? Kızımı öldürdüğü yetmemiş gibi, dolandırdığı yetmemiş gibi halen mezarıyla uğraşıyor. Ne istiyor bizden" dedi.