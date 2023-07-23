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Kader Yıldız’a mezarında bile rahat vermiyor! Anne eski nişanlısının yaptıklarını anlattı!
Giriş Tarihi: 23.07.2023 10:39
Güncelleme Tarihi: 23.07.2023
10:39
Kader Yıldız’a mezarında bile rahat vermiyor! Anne eski nişanlısının yaptıklarını anlattı!
Korkunç olay İstanbul'da yaşanmıştı. 25 yaşındaki Kader Yıldız, bir alışveriş merkezinin terasından atlayarak canına kıydı. Acılı anne Gülnaz Yıldız, kızının eski nişanlısı Berkan Y'nin, yavrusunun mezarına zarar verdiğini anlattı… Sözleri yürek dağladı