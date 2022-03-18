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Giriş Tarihi: 18.03.2022 14:43 Güncelleme Tarihi: 18.03.2022 14:44

Kaderimin Oyunu 13. Bölüm fragmanı yayınlandı! Star TV Kaderimin Oyunu yeni bölümde neler olacak, fragmanda neler var, Cemal her şeyi itiraf edecek mi?

Her Cuma günü ekranlara gelen Kaderimin Oyunu dizisinden yeni bölüm fragmanı geldi. Dizinin sevenleri her hafta Kaderimin Oyunu'nu ilgiyle takip ediyor. Asiye'nin çocuklarını korumak için eski eşi Cemal ve ona yardım eden Mahir arasında kalması dizinin modern bir Selvi Boylum Al Yazmalım hikayesi olarak görülmesini sağladı. Sevilen dizi her yeni bölümünün ardından Kaderimin Oyunu fragmanı yayınlandı mı sorusuyla araştırılıyor. Peki, Star TV Kaderimin Oyunun yeni bölüm fragmanında neler var, yeni bölümde neler olacak? İşte 13. Bölümde yaşanacaklar…

Kaderimin Oyunu 13. Bölüm fragmanı yayınlandı! Star TV Kaderimin Oyunu yeni bölümde neler olacak, fragmanda neler var, Cemal her şeyi itiraf edecek mi?

Her Cuma Star TV ekranlarında yayınlanan, Öykü Karayel, Sarp Apak ve Akın Akınözü, Meriç Aral'ın başrollerini paylaştığı Kaderimin Oyunu yeni bölümüyle bu akşam seyirci karşısında olacak. Gülsüm'ün Asiye ve Cemal'i görmesiyle dengeler değişiyor. Asiye, Gülsüm'e Cemal'in eski eşi olduğunu söylemesiyle heyecan artıyor. Gerçekler ortaya çıktıkça dengeler değişiyor. Peki, Kaderimin Oyunu yeni bölümde neler olacak, fragmanda neler var? İşte detaylar…

Kaderimin Oyunu 13. Bölüm fragmanı yayınlandı! Star TV Kaderimin Oyunu yeni bölümde neler olacak, fragmanda neler var, Cemal her şeyi itiraf edecek mi?

KADERİMİN OYUNU 13. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI!

İşte bu akşam ekranlara gelecek dizinin yeni bölüm fragmanı:

KADERİMİN OYUNU 13. BÖLÜM FRAGMANI İÇİN TIKLAYIN

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Kaderimin Oyunu 13. Bölüm fragmanı yayınlandı! Star TV Kaderimin Oyunu yeni bölümde neler olacak, fragmanda neler var, Cemal her şeyi itiraf edecek mi?

KADERİMİN OYUNU 13. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Duyduklarıyla alt üst olan Gülsüm, Asiye'nin karşısına çıkar. Asiye çok zor bir karar almak durumunda kalır. Mahir her şeyi öğrendiğinde, onları neler bekliyor endişesiyle sıkışmıştır. Cemal, Helin'le sarsılan ilişkisini sorgularken, bir yandan da hataları yüzünden mecbur kaldığı hayatına isyan etmektedir. Çember daralırken, Asiye ve Cemal için kader yine ağlarını örmeye devam etmektedir.

Kaderimin Oyunu 13. Bölüm fragmanı yayınlandı! Star TV Kaderimin Oyunu yeni bölümde neler olacak, fragmanda neler var, Cemal her şeyi itiraf edecek mi?

KADERİMİN OYUNU SON BÖLÜM ÖZETİ

Helin'in geçmişindeki hamilelik yalanının ortaya çıkması ve Uğur'a çarpmasının etkileri gittikçe büyürken ona asıl darbe Cemal'den gelir. Helin ve Cemal'in arasını düzeltmek için Mahir harekete geçer. Bu hamle Asiye ve Cemal'i zor duruma sokar. Tüm bu yaşananların etkisiyle iyice sıkışan Asiye ise hislerini daha fazla içinde saklayamaz.

Kaderimin Oyunu 13. Bölüm fragmanı yayınlandı! Star TV Kaderimin Oyunu yeni bölümde neler olacak, fragmanda neler var, Cemal her şeyi itiraf edecek mi?
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