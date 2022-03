Haberler Yaşam Kaderimin Oyunu 13. Bölüm fragmanı yayınlandı! Star TV Kaderimin Oyunu yeni bölümde neler olacak, fragmanda neler var, Cemal her şeyi itiraf edecek mi?

Giriş Tarihi: 18.03.2022 14:43 Güncelleme Tarihi: 18.03.2022 14:44

Her Cuma günü ekranlara gelen Kaderimin Oyunu dizisinden yeni bölüm fragmanı geldi. Dizinin sevenleri her hafta Kaderimin Oyunu'nu ilgiyle takip ediyor. Asiye'nin çocuklarını korumak için eski eşi Cemal ve ona yardım eden Mahir arasında kalması dizinin modern bir Selvi Boylum Al Yazmalım hikayesi olarak görülmesini sağladı. Sevilen dizi her yeni bölümünün ardından Kaderimin Oyunu fragmanı yayınlandı mı sorusuyla araştırılıyor. Peki, Star TV Kaderimin Oyunun yeni bölüm fragmanında neler var, yeni bölümde neler olacak? İşte 13. Bölümde yaşanacaklar…