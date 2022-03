Haberler Yaşam Kaderimin Oyunu 14. Bölüm fragmanı yayınlandı! Star TV Kaderimin Oyunu yeni bölümde neler olacak, Nergis polise teslim olacak mı?

Giriş Tarihi: 25.03.2022 13:52 Güncelleme Tarihi: 25.03.2022 13:53

Her cuma günü ekranlara gelen Kaderimin Oyunu dizisinden yeni bölüm fragmanı geldi. Dizinin sevenleri her hafta Kaderimin Oyunu'nu ilgiyle takip ediyor. Asiye Mahir ilişkisi sevilerek takip edilirken Cemal'in varlığı dengeleri değiştiriyor. Sevilen dizinin her yeni bölümünün ardından "Kaderimin Oyunu yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?" sorusu gündem oluyor. Peki, Star TV Kaderimin Oyunu fragmanında neler var, yeni bölümde neler olacak? İşte 14. Bölümde yaşanacaklar…