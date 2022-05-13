Haberler Yaşam Kaderimin Oyunu 21. Bölüm fragmanı yayında! Star TV Kaderimin Oyunu yeni bölüm fragmanı ile Helin, Asiye’yi ihbar edecek mi?

Giriş Tarihi: 13.05.2022 16:54 Güncelleme Tarihi: 13.05.2022 16:55

Her hafta cuma günleri yeni bölümüyle Star TV ekranlarında seyircisi ile buluşan Kaderimin Oyunu 21. Bölüm fragmanı ile heyecan yaratıyor. Mahir'in hırsa dönüştürdüğü Asiye ilişkisinde Cemal'e kazandığını söylemesi tansiyonu yükseltiyor. Öte yandan Helin polise giderek Asiye'yi bitirmeyi hedefliyor. Her hafta ilgiyle takip edilen Kaderimin Oyunu yeni bölüm ile bu akşam seyirci karşısında olacak. Peki, Kaderimin Oyunu 21. Bölüm fragmanında neler var, geçen hafta ne oldu? İşte Kaderimin Oyunu yeni bölüm fragmanı izle!