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Haberler Yaşam Kaderimin Oyunu bu akşam var mı, neden yok? Kaderimin Oyunu yeni bölüm ne zaman? 31 Aralık Star TV yayın akışı
Giriş Tarihi: 31.12.2021 21:08 Güncelleme Tarihi: 31.12.2021 21:08

Kaderimin Oyunu bu akşam var mı, neden yok? Kaderimin Oyunu yeni bölüm ne zaman? 31 Aralık Star TV yayın akışı

Star TV ekranlarında Cuma akşamı yayınlanan Kaderimin Oyunu yeni bölüm merakla bekleniyor. Başrollerinde Akın Akınözü, Öykü Karayel gibi oyuncuların yer aldığı dizinin 5.bölüm fragmanı yayınlandı. Normal şartlarda bu akşam yeni bölümüyle ekrana gelmesi beklenen Kaderimin Oyunu neden yok, bugün var mı sorusuna yanıt aranıyor.. Yılbaşı sebebiyle çoğu dizi yeni bölümüyle ekrana gelmeyeceği biliniyor. Peki Kaderimin Oyunu bu akşam var mı, neden yok? Kaderimin Oyunu yeni bölüm ne zaman? 31 Aralık 2021 Star TV yayın akışı

Kaderimin Oyunu bu akşam var mı, neden yok? Kaderimin Oyunu yeni bölüm ne zaman? 31 Aralık Star TV yayın akışı

Ekranların yeni yapımlarından biri olan Kaderimin Oyunu yeni bölüm izleyiciyle buluşacak. Normalde her Cuma akşamı yeni bölümüyle yayınlanan dizi Star TV yayın akışında görülmüyor. Yılbaşı günü olması nedeniyle dizinin yerine başka bir program görülüyor. Peki Kaderimin Oyunu bu akşam var mı, neden yok? Kaderimin Oyunu yeni bölüm ne zaman? Star TV yayın akışı 31 Aralık 2021

Kaderimin Oyunu bu akşam var mı, neden yok? Kaderimin Oyunu yeni bölüm ne zaman? 31 Aralık Star TV yayın akışı

KADERİMİN OYUNU YENİ BÖLÜM BU AKŞAM VAR MI?

Kaderimin Oyunu bu akşam yeni bölüm yayınlanmayacak. Yılbaşı sebebiyle Kaderimin Oyunu 5 .yeni bölüm haftaya izleyiciyle buluşacak. 31 Aralık Cuma akşamı İbo Show ile Star TV ekranlarında olacak.

STAR TV 31 ARALIK 2021

16:20 Kiralık Aşk

18:30 Star Ana Haber

20:00 İbo Show

01:00 İbo Show Tekrar

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Kaderimin Oyunu bu akşam var mı, neden yok? Kaderimin Oyunu yeni bölüm ne zaman? 31 Aralık Star TV yayın akışı

KADERİMİN OYUNU YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Kaderimin Oyunu dizisinin 31 Aralık'ta yılbaşı sebebiyle yayınlanmayacak. Kaderimin Oyunu yeni bölüm 7 Ocak Cuma akşamı yayınlanacak.

SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

Asiye'nin sakladığı kanlı bıçaktan kurtulma çabasıyla başlayan felaket zinciri, Cemal'in gerçeği öğrenme isteğini tetikler. Genç adamın konakta kalmaya devam etmesi, Nergis'i yeniden aile olabileceklerine dair ümitlendirirken, Asiye'yi de çocuklarının babasıyla yüzleşmeye mecbur bırakır. Fakat Asiye'nin bu hamlesi Cemal'in bastıramadığı duygularını ortaya çıkaracaktır.

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