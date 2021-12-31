Kaderimin Oyunu bu akşam var mı, neden yok? Kaderimin Oyunu yeni bölüm ne zaman? 31 Aralık Star TV yayın akışı

Star TV ekranlarında Cuma akşamı yayınlanan Kaderimin Oyunu yeni bölüm merakla bekleniyor. Başrollerinde Akın Akınözü, Öykü Karayel gibi oyuncuların yer aldığı dizinin 5.bölüm fragmanı yayınlandı. Normal şartlarda bu akşam yeni bölümüyle ekrana gelmesi beklenen Kaderimin Oyunu neden yok, bugün var mı sorusuna yanıt aranıyor.. Yılbaşı sebebiyle çoğu dizi yeni bölümüyle ekrana gelmeyeceği biliniyor. Peki Kaderimin Oyunu bu akşam var mı, neden yok? Kaderimin Oyunu yeni bölüm ne zaman? 31 Aralık 2021 Star TV yayın akışı