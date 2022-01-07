Star TV ekranlarında Cuma akşamları yayınlanan Kaderimin Oyunu dizisinin yeni bölümü izleyici kitlesi tarafından heyecanla bekleniyor. Başrollerinde Akın Akınözü, Öykü Karayel gibi oyuncuların yer aldığı dizinin yeni bölümünün Star TV yayın akışında olmaması izleyicilerin 'Kaderimin Oyunu yeni bölüm bugün var mı, neden yok?' sorularını araştırmasına neden oluyor. Bilindiği üzere Kaderimin Oyunu 5. Bölüm fragmanı geçtiğimiz hafta yayınlanmıştı. Peki, Kaderimin Oyunu yeni bölüm bugün var mı, neden yok? Kaderimin Oyunu ne zaman yayınlanacak? İşte 7 Ocak Star TV yayın akışı