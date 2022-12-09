Kadıköy Belediyesi’ne rüşvet soruşturmasında şüphelilerin itirafları ortaya çıktı: Para vermezsen işyerini başına yıkacağım

İstanbul'da Kadıköy Belediyesi'ne yönelik düzenlenen 'rüşvet' operasyonunda, aralarında belediyede çalışan zabıta memuru ve mühendislerinin de yer aldığı 32 kişi tutuklanmıştı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında şüphelilerin itirafları ortaya çıktı. İtirafçı İ.A., ifadesinde, ses yalıtımı ile ilgili bir tadilat yapmak için Kadir isimli zabıta memurunun işletmeden 20 bin lira para istediğini belirterek, "'Bu parayı vermezsek 'işyerini başına yıkacağım' dedi." ifadesini kullandı. İşte detaylar...