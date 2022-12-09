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Haberler Yaşam Kadıköy Belediyesi’ne rüşvet soruşturmasında şüphelilerin itirafları ortaya çıktı: Para vermezsen işyerini başına yıkacağım
Giriş Tarihi: 09.12.2022 10:28 Güncelleme Tarihi: 09.12.2022 10:35

Kadıköy Belediyesi’ne rüşvet soruşturmasında şüphelilerin itirafları ortaya çıktı: Para vermezsen işyerini başına yıkacağım

İstanbul'da Kadıköy Belediyesi'ne yönelik düzenlenen 'rüşvet' operasyonunda, aralarında belediyede çalışan zabıta memuru ve mühendislerinin de yer aldığı 32 kişi tutuklanmıştı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında şüphelilerin itirafları ortaya çıktı. İtirafçı İ.A., ifadesinde, ses yalıtımı ile ilgili bir tadilat yapmak için Kadir isimli zabıta memurunun işletmeden 20 bin lira para istediğini belirterek, "'Bu parayı vermezsek 'işyerini başına yıkacağım' dedi." ifadesini kullandı. İşte detaylar...

DHA
Kadıköy Belediyesi’ne rüşvet soruşturmasında şüphelilerin itirafları ortaya çıktı: Para vermezsen işyerini başına yıkacağım

İstanbul'da, düzenlenen operasyonda aralarında Kadıköy Belediyesi'nde görevli zabıta ve gıda mühendislerinin de bulunduğu 224 kişiye 'örgütlü olarak rüşvet almak, vermek', 'aracılık etmek' ve 'resmi belgede sahtecilik' suçlarından operasyon düzenlenmişti. Operasyonda 48 zabıta, 6 gıda mühendisi ile birlikte toplam 194 şüpheli gözaltına alındı.

Kadıköy Belediyesi’ne rüşvet soruşturmasında şüphelilerin itirafları ortaya çıktı: Para vermezsen işyerini başına yıkacağım

32 KİŞİ TUTUKLANDI

Emniyetteki ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından şüpheliler Anadolu Adalet Sarayı'na götürüldü. 224 kişiye yönelik düzenlenen rüşvet operasyonunda 32 kişi tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

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Kadıköy Belediyesi’ne rüşvet soruşturmasında şüphelilerin itirafları ortaya çıktı: Para vermezsen işyerini başına yıkacağım

RÜŞVET AĞININ DETAYLARI ORTAYA ÇIKTI

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada rüşvet ağının detayları ortaya çıktı. Kolluk tarafında zabıtaların, sivil tarafta ise mühendislerin bulunduğu belirtilen rüşvet ağı, kendilerine hedef olarak yeni inşaata başlayan veya yeni açılan işletmelere seçti.

Kadıköy Belediyesi’ne rüşvet soruşturmasında şüphelilerin itirafları ortaya çıktı: Para vermezsen işyerini başına yıkacağım

TEHDİT YOLUYLA ZOR KULLANILDI

Burada yeni işletmelere giden ekipler tadilat yada tabela takım işlemleri için rüşvet talep etti. İşletmecilerin bu rüşveti kabul etmemeleri halinde ise tehdit yoluyla zor kullanıldı. Rüşvet ağının en tepesindeki isim ise zabıta memuru Abdülkadir K.'nın olduğu belirtildi. Soruşturma dosyasında yer alan ifadelerde itirafçılar rüşveti anlattı.

Kadıköy Belediyesi’ne rüşvet soruşturmasında şüphelilerin itirafları ortaya çıktı: Para vermezsen işyerini başına yıkacağım

"BİZ RÜŞVET VERMEK AMACIYLA BU PARAYI VERMEDİK"

Film cekimi için Kadıköy'de olduklarını ifade eden itirafçı şüpheli H.K.'nin "Çekim yaptığımız esnada Cavit isimli zabıta memuru geldi. Tüm izinlerimiz olmasına rağmen bizi seti durdurmakla tehdit etti. Arabaları bağlatıp kameralara el koymakla tehdit etti. Biz de işimizi yürütmemiz gerektiğinden nasıl bir yol izleyeceğimizi, nereden izin almamız gerektiğini sorduk. Cavit isimli zabıta memuru ise 'İzin alınmıyor, biz cezai işlem uyguluyoruz. Aynı tarifeyi bize elden vereceksiniz. Burada ödeme yapacaksınız bende setinize sorun çıkarmayacağım. Müdahale etmeyeceğim' dedi. Bizde işlerin yürümesi amacıyla 5 bin lira'yı Cavit isimli zabıta memuruna verdik. Biz rüşvet vermek amacıyla bu parayı vermedik. Normal belediye işgaliye bedeli olarak bu parayı verdik" dediği öğrenildi.

Kadıköy Belediyesi'nde mühendis olarak çalışan E.Ö.'nün müttehiti arayarak, "Yapacak bir şey yok ceza çıkacak hani altı yüz yedi yüz belki bir trilyon yani bilemiyoz ki belki kaç milyon bilemiyom yani" dediği de belirlendi.

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