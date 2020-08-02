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İskelesi'nde sosyal mesafesiz adalar kuyruğu

Kurban Bayramı'nı 'da geçirenler sabahın erken saatlerinde, güzel havayı da fırsat bilerek Adalar'a gitmek için 'deki iskeleye geldi.

DHA
Giriş Tarihi: 02.08.2020 12:14 Güncelleme Tarihi: 02.08.2020 12:14
Kadıköy İskelesi'nde sosyal mesafesiz adalar kuyruğu

Vapurlara binmek isteyen çok sayıda kişi uzun kuyruklar oluşturdu. Metrelerce uzayan kuyrukta çok sayıda vatandaşın koronavirüs önlemleri arasındaki sosyal mesafeye uymadığı görüldü.

Kadıköy İskelesi'nde sosyal mesafesiz adalar kuyruğu

KURALLARA KİMSE UYMUYOR

Bayramın üçüncü gününde Adalar'a gitmek için ailesiyle birlikte 'e gelen Ahmet Derin "Bir şey söylemeceğim, sosyal mesafe kuralına kimse uymuyor. Tehlikeli tabii. En az 1,5-2 metre olması gerekiyor. Yoğunluk var" diye konuştu.

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Kadıköy İskelesi'nde sosyal mesafesiz adalar kuyruğu

Kuyrukta bekleyen bir başka vatandaş ise "Çok kalabalık sosyal mesafeye uyulmuyor. Maske takmayan bile var ama biz maskemizi taktık. Metrelerce kuyruk var. Bekliyeceğiz artık. Olmazsa sonraki vapura bineriz" dedi.

Kadıköy İskelesi'nde sosyal mesafesiz adalar kuyruğu
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Kadıköy İskelesi'nde sosyal mesafesiz adalar kuyruğu
Kadıköy İskelesi'nde sosyal mesafesiz adalar kuyruğu
Kadıköy İskelesi'nde sosyal mesafesiz adalar kuyruğu
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