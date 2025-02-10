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Kadıköy’de bulunan cansız bedenin Sarıyer’de kaybolan Velat Can’a ait olduğu kesinleşti!
Giriş Tarihi: 10.02.2025 23:41
Güncelleme Tarihi: 10.02.2025
23:41
İstanbul Kadıköy'de sahilde bulunan erkek cesedinin Sarıyer'de kaybolan Velat Can'a ait olduğu düşünülürken Can'ın ailesi "Kesin olarak elbisesinden, ayakkabısından kardeşimizin olduğunu anladık. DNA testi yaptık. Kardeşimin olduğuna eminiz." demişlerdi. Son olarak yaptırılan testin sonucu ortaya çıkarken, cansız bedenin Velat Can'a ait olduğu kesinleşti.