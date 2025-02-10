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Haberler Yaşam Kadıköy’de bulunan cansız bedenin Sarıyer’de kaybolan Velat Can’a ait olduğu kesinleşti!
Giriş Tarihi: 10.02.2025 23:41 Güncelleme Tarihi: 10.02.2025 23:41

Kadıköy’de bulunan cansız bedenin Sarıyer’de kaybolan Velat Can’a ait olduğu kesinleşti!

İstanbul Kadıköy'de sahilde bulunan erkek cesedinin Sarıyer'de kaybolan Velat Can'a ait olduğu düşünülürken Can'ın ailesi "Kesin olarak elbisesinden, ayakkabısından kardeşimizin olduğunu anladık. DNA testi yaptık. Kardeşimin olduğuna eminiz." demişlerdi. Son olarak yaptırılan testin sonucu ortaya çıkarken, cansız bedenin Velat Can'a ait olduğu kesinleşti.

İHA
Kadıköy’de bulunan cansız bedenin Sarıyer’de kaybolan Velat Can’a ait olduğu kesinleşti!

İstanbul Kadıköy Sahili'nde dün öğle saatlerinde denizde hareketsiz duran bir kişiyi fark eden vatandaşlar, durumu polis ekiplerine bildirmiş ve ihbar üzerine olay yerine gelen Deniz Polisi cesedi tekneye alarak karaya çıkarmıştı.

Kadıköy’de bulunan cansız bedenin Sarıyer’de kaybolan Velat Can’a ait olduğu kesinleşti!

Adli Tıp Kurumu'na kaldırılan cesedin Sarıyer'de 23 Kasım 2024'te denize düşerek kaybolan iki kardeşten Velat Can'a ait olduğunun tahmin edildiği belirtilmişti.

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Kadıköy’de bulunan cansız bedenin Sarıyer’de kaybolan Velat Can’a ait olduğu kesinleşti!

Can'ın denize düştüğü sırada üstünde bulunan kıyafetler ile cesetteki kıyafetlerin aynı olduğunun belirlenmesi üzerine aile bireylerinden test için DNA örneği alınmıştı.

Kadıköy’de bulunan cansız bedenin Sarıyer’de kaybolan Velat Can’a ait olduğu kesinleşti!

Yapılan test sonucunda DNA'nın örnek veren aile üyeleriyle uyuştuğu ortaya çıktı.

Kadıköy’de bulunan cansız bedenin Sarıyer’de kaybolan Velat Can’a ait olduğu kesinleşti!

Cesedin Velat Can'a ait olduğunun kesinleşmesinin ardından aile bireyleri cenazeyi alarak, defnetmek üzere Diyarbakır'a götürdü.

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