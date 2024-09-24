Giriş Tarihi: 24.09.2024 12:11
Güncelleme Tarihi: 24.09.2024
12:11
Kadıköy'de Çinli turiste cinsel saldırı: Kurtulmak için çığlıklar attı!
Çin'den Türkiye'ye turistik bir gezi için gelen Pu W, Kadıköy'de cinsel saldırıya uğradı. İddiaya göre genç kadın, sokakta yürüdüğü esnada tanışmak için yanına gelen Murat B'nin teklifini geri çevirdi. Genç kadını takip eden Murat B. sokak ortasında cinsel saldırıda bulundu. Kurtulmak için çığlıklar atan turistin imdadına çevredeki esnaflar yetişti. Açılan soruşturmada tutuklanan şüpheli saldırana "Nitelikli cinsel saldırı" suçundan 12 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. İşte haberin detayları…