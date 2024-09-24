Kadıköy’de Çinli turiste cinsel saldırı: Kurtulmak için çığlıklar attı!

'AĞZINI KAPATTI VÜCUDUNA DOKUNMAYA BAŞLADI'

Uzun bir süre sokakta Çinli kadını takip eden adam iddiaya göre aniden Pu W.'nin üzerine saldırarak genç turisti yere düşürdü. Korkudan titremeye başlayan Pu W., şaşkınlıktan ne yapacağını şaşırırken Murat B. ise saldırısına devam ederek genç kadının ağzını kapattı ve vücuduna dokunmaya başladı.