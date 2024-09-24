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Giriş Tarihi: 24.09.2024 12:11 Güncelleme Tarihi: 24.09.2024 12:11

Kadıköy'de Çinli turiste cinsel saldırı: Kurtulmak için çığlıklar attı!

Çin'den Türkiye'ye turistik bir gezi için gelen Pu W, Kadıköy'de cinsel saldırıya uğradı. İddiaya göre genç kadın, sokakta yürüdüğü esnada tanışmak için yanına gelen Murat B'nin teklifini geri çevirdi. Genç kadını takip eden Murat B. sokak ortasında cinsel saldırıda bulundu. Kurtulmak için çığlıklar atan turistin imdadına çevredeki esnaflar yetişti. Açılan soruşturmada tutuklanan şüpheli saldırana "Nitelikli cinsel saldırı" suçundan 12 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. İşte haberin detayları…

SEDA NUR GÜNAYDIN
Kadıköy’de Çinli turiste cinsel saldırı: Kurtulmak için çığlıklar attı!

Çin'den Türkiye'ye turistik bir gezi planlayan Pu W., hayatının şokunu yaşadı. Çinli turist, 18 Nisan 2024 günü Kadıköy'de sokakta yürürken iddiaya göre Murat B. yanına yaklaştı. Murat B., turist kadınla tanışmak isteyince ikili arasında bir iletişim başladı.

Kadıköy’de Çinli turiste cinsel saldırı: Kurtulmak için çığlıklar attı!

'TANIŞMA İSTEĞİ ISRARA DÖNÜŞTÜ'

İddiaya göre Çinli Pu W., Murat B.'nin tanışıp sohbet etme isteğini geri çevirdi. Yabancı kadından olumsuz cevap alan Murat B., ısrarını sürdürünce Pu W., genç adamın yanından uzaklaşarak sokakta yürümeye devam etti.

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Kadıköy’de Çinli turiste cinsel saldırı: Kurtulmak için çığlıklar attı!

Bunun üzerine Murat B., Pu W.'yi takibe almaya başladı.

Kadıköy’de Çinli turiste cinsel saldırı: Kurtulmak için çığlıklar attı!

'AĞZINI KAPATTI VÜCUDUNA DOKUNMAYA BAŞLADI'

Uzun bir süre sokakta Çinli kadını takip eden adam iddiaya göre aniden Pu W.'nin üzerine saldırarak genç turisti yere düşürdü. Korkudan titremeye başlayan Pu W., şaşkınlıktan ne yapacağını şaşırırken Murat B. ise saldırısına devam ederek genç kadının ağzını kapattı ve vücuduna dokunmaya başladı.

Kadıköy’de Çinli turiste cinsel saldırı: Kurtulmak için çığlıklar attı!

'ÇİNLİ KADINI ÇIĞLIKLARI KURTARDI'

Yaşadığı cinsel saldırı şokuyla bağırmaya başlayan Pu W.,'nin çığlıklarını duyan çevredeki esnaf yardıma koştu. Vatandaşların korkusuyla Murat B. olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Ancak Pu W.'ye yardıma koşan vatandaşlar, Murat B.'nin peşinden giderek saldırgan adamı yakalamayı başardı.

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