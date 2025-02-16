Kadıköy’de şoke eden olay! Sevgilisine balon almak istedi balonlar bomba gibi patladı! Meğer...

HAFİF YANIKLAR OLUŞTU

Yapılan incelemelerde ve elde edilen görüntülerde balonların kafedeki ısıtıcıya takılıp patladığı ve içerisinde bulunan gazın yanması sonucu alevlerin büyüdüğü öne sürüldü. Olay sırasında kafede bulunan müşterilerden A.N.'nin yüzünden 3. Dereceden yanık oluştuğu öğrenilirken genç kadının konuyla ilgili herhangi bir şikayetinin olmadığı öğrenildi.

Kafede balon faciası! Isıtıcıya temas eden uçan balonlar, bomba gibi patladı | Video