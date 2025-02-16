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Kadıköy'de şoke eden olay! Sevgilisine balon almak istedi balonlar bomba gibi patladı! Meğer...
Giriş Tarihi: 16.02.2025 17:02
Güncelleme Tarihi: 16.02.2025
17:24
Kadıköy'de şoke eden olay! Sevgilisine balon almak istedi balonlar bomba gibi patladı! Meğer...
İstanbul Kadıköy'de Sevgililer Günü'nde kız arkadaşına kalpli balon satın almak isteyen genç bütün kafedekilere kabusu yaşattı. Baloncunun balonları bomba gibi patlayınca yürekleri ağza getiren görüntüler ortaya çıktı. Kafede bulunan genç kız A.N.'nin yüzünden 3. Derece yanık oluştu. Konuyla ilgili çalışma başlatan Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Ekipleri olay yerinden kaçan seyyar satıcı Y.N.'yi gözaltına aldı. Şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.