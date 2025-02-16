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Haberler Yaşam Kadıköy'de şoke eden olay! Sevgilisine balon almak istedi balonlar bomba gibi patladı! Meğer...
Giriş Tarihi: 16.02.2025 17:02 Güncelleme Tarihi: 16.02.2025 17:24

Kadıköy'de şoke eden olay! Sevgilisine balon almak istedi balonlar bomba gibi patladı! Meğer...

İstanbul Kadıköy'de Sevgililer Günü'nde kız arkadaşına kalpli balon satın almak isteyen genç bütün kafedekilere kabusu yaşattı. Baloncunun balonları bomba gibi patlayınca yürekleri ağza getiren görüntüler ortaya çıktı. Kafede bulunan genç kız A.N.'nin yüzünden 3. Derece yanık oluştu. Konuyla ilgili çalışma başlatan Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Ekipleri olay yerinden kaçan seyyar satıcı Y.N.'yi gözaltına aldı. Şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Yunus Emre KAVAK
Kadıköy’de şoke eden olay! Sevgilisine balon almak istedi balonlar bomba gibi patladı! Meğer...

İstanbul Kadıköy'de bulunan kahve zincirinde kaydedildi. 14 Şubat Sevgililer Günü'nde balon satmak için dolaşan baloncu, herkese kabusu yaşattı. Olay İstanbul Kadıköy'deki bir kahve zincirinde meydana geldi.

Kadıköy’de şoke eden olay! Sevgilisine balon almak istedi balonlar bomba gibi patladı! Meğer...

Baloncu, kafenin ısıtıcılarına takılınca helyum gazı bomba etkisi yarattı. Panikten balonları sağa sola sallayan baloncu, vatandaşlara büyük korku yaşatırken; olayda bir kişinin yaralandığı öğrenildi.

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Kadıköy’de şoke eden olay! Sevgilisine balon almak istedi balonlar bomba gibi patladı! Meğer...

HAFİF YANIKLAR OLUŞTU

Yapılan incelemelerde ve elde edilen görüntülerde balonların kafedeki ısıtıcıya takılıp patladığı ve içerisinde bulunan gazın yanması sonucu alevlerin büyüdüğü öne sürüldü. Olay sırasında kafede bulunan müşterilerden A.N.'nin yüzünden 3. Dereceden yanık oluştuğu öğrenilirken genç kadının konuyla ilgili herhangi bir şikayetinin olmadığı öğrenildi.

Kafede balon faciası! Isıtıcıya temas eden uçan balonlar, bomba gibi patladı | Video

Kadıköy’de şoke eden olay! Sevgilisine balon almak istedi balonlar bomba gibi patladı! Meğer...

TAKSİRLE YARALAMADAN ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Ekiplerince yapılan çalışmalarda olay yerinden kaçan seyyar satıcı Y.N. ise kısa sürede gözaltına alındı.

Kadıköy’de şoke eden olay! Sevgilisine balon almak istedi balonlar bomba gibi patladı! Meğer...

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlı "taksirle yaralama" suçundan adliyeye sevk edildi.

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