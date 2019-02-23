Kahraman, "Müşterileri alıyor, olay İçerenköy'de mezarlığın orada bir yerde gerçekleşiyor. Emniyet ifadesine göre darp ediyor ve ölümüne sebep oluyorlar. Hiçbir şekilde, hiç kimse ile bir husumetimiz yok. Çok güzel bir ailemiz vardı. Ekmek parası için çalışan bir insan. Sabah güneş doğmadan yola çıkan, rızkını arayan bir insandı" dedi.