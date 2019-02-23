Bu saba İstan bul Kadıköy'de taksici cinayetlerine bir yenisi eklendi. Aracına binen 3 kişi tarafından feci şekilde dövülen 63 yaşındaki taksici, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Polis katillerin izini sürüyor. Olay sabah saat 07.30 sıralarında İçerenköy'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bostancı Meydan Taksi durağında çalışan 34 THZ 77 plakalı taksinin sürücüsü Aziz Kahraman (63) Bostancı'dan aldığı 3 kişiyle yola çıktı. Yoldayken sürücü ve 3 kişi arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle sürücü Kahraman, araçtan indirilerek feci şekilde dövüldü. Ağır yaralanan taksi sürücüsü kaldırıldığı Fatih Sultan Mehmet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. 4 çocuk babası Kahraman'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Duraktaki arkadaşları haberi alınca gözyaşlarına boğuldu. Öldürülen taksicinin arkadaşı Nurettin Gültekin 'Emniyetin soruşturması devam ediyor. 3 kişilermiş. Acımız büyük. 15 senedir beraber taksicilik yaptık. Bu tür olayların bir an önce son bulmasını istiyoruz' diye konuştu. Aynı durakta çalışan başka bir meslektaşı ise 'İşine saygılıydı, kimseyi üzmezdi' diye konuştu. Adli Tıp Kurumu'nda babasının cenazesini bekleyen Özgür Kahraman, olayla ilgili konuştu. Kahraman, 'Müşterileri alıyor, olay İçerenköy'de mezarlığın orada bir yerde gerçekleşiyor. Emniyet ifadesine göre darp ediyor ve ölümüne sebep oluyorlar. Hiçbir şekilde, hiç kimse ile bir husumetimiz yok. Çok güzel bir ailemiz vardı. Ekmek parası için çalışan bir insan. Sabah güneş doğmadan yola çıkan, rızkını arayan bir insandı' dedi.