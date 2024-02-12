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Kadıköy’deki patlamada soruşturma tamamlandı: Hedef bizdik demişti ama…
Giriş Tarihi: 12.02.2024 10:01
Güncelleme Tarihi: 12.02.2024
10:01
Kadıköy’deki patlamada soruşturma tamamlandı: Hedef bizdik demişti ama…
İstanbul Kadıköy'de Mustafa Karahan'ın evinde yaptığı bombanın elinde patlamasıyla kendisi ve 2 komşusunun ölümüne neden olduğu olayla ilgili yürütülen soruşturma tamamlandı. 10 yaşındaki kızı ve babasını kaybeden komşu Anvarjon Khidirov, Karahan'ın evinde patlayıcı malzeme gördüğünü söyledi. Ancak o patlayıcıların babası ve kızının ölümüne neden olacağını öngöremedi. Karahan'ın bombayı kargoyla kendi ailesine gönderip intikam alacağı yönündeki iddiaların da incelendiği soruşturmada bu iddianın bir varsayım olduğu değerlendirmesinde bulunuldu. Savcılık soruşturmada bu iddiaya ilişkin delil elde edilemediğini kaydederek takipsizlik kararı verdi.