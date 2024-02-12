Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Kadıköy’deki patlamada soruşturma tamamlandı: Hedef bizdik demişti ama…
Giriş Tarihi: 12.02.2024 10:01 Güncelleme Tarihi: 12.02.2024 10:01

Kadıköy’deki patlamada soruşturma tamamlandı: Hedef bizdik demişti ama…

İstanbul Kadıköy'de Mustafa Karahan'ın evinde yaptığı bombanın elinde patlamasıyla kendisi ve 2 komşusunun ölümüne neden olduğu olayla ilgili yürütülen soruşturma tamamlandı. 10 yaşındaki kızı ve babasını kaybeden komşu Anvarjon Khidirov, Karahan'ın evinde patlayıcı malzeme gördüğünü söyledi. Ancak o patlayıcıların babası ve kızının ölümüne neden olacağını öngöremedi. Karahan'ın bombayı kargoyla kendi ailesine gönderip intikam alacağı yönündeki iddiaların da incelendiği soruşturmada bu iddianın bir varsayım olduğu değerlendirmesinde bulunuldu. Savcılık soruşturmada bu iddiaya ilişkin delil elde edilemediğini kaydederek takipsizlik kararı verdi.

ARZU KAYA
Kadıköy’deki patlamada soruşturma tamamlandı: Hedef bizdik demişti ama…

İstanbul Kadıköy'de 9 Ekim 2022 günü 3 katlı bir binada korkunç bir patlama meydana geldi. Patlamada Mustafa Karahan, Maryam Khidirov (10) ve Nishanbay Khidirov (68) isimli kişiler hayatını kaybetti.

Kadıköy’deki patlamada soruşturma tamamlandı: Hedef bizdik demişti ama…

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan araştırmada, patlamanın 63 yaşındaki Mustafa Karahan'ın dairesinde meydana geldiği ve Karahan'ın geçmiş dönemlerde sol örgütler için faaliyet gösterdiğini belirledi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Kadıköy’deki patlamada soruşturma tamamlandı: Hedef bizdik demişti ama…

Patlamanın terör eylemi olması ihtimaliyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başladı. Ancak buna ilişkin bir bulgu olmayınca soruşturmayı İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı devraldı.

Kadıköy’deki patlamada soruşturma tamamlandı: Hedef bizdik demişti ama…

BOMBALI KARGO, YENİ CİNAYET İDDİASI
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca "bomba kullanarak öldürme", "tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma veya el değiştirme", "korku, kaygı veya panik yaratabilecek tarzda patlayıcı madde kullanma" ve "Ateşli Silahlar Kanunu'na muhalefet" suçlarından soruşturma yürütüldü.

Kadıköy’deki patlamada soruşturma tamamlandı: Hedef bizdik demişti ama…

Soruşturma kapsamında Mustafa Karahan'ın yıllar önce İsviçre'de işlediği cinayet sebebiyle yerini ihbar eden kendi ailesine bombalı kargo göndereceği, öldürdüğü kişinin ailesini de bombayla öldüreceği yönünde iddialar yer aldı.

SON DAKİKA