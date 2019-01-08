Kadim kent Mardin ziyaretçilerini bekliyor

Güneydoğu Anadolu Bölgesinin binlerce yıldır çeşitli medeniyetleri bünyesinde barındıran, tarihi ve turistik mekanları ile göz dolduran kadim kent Mardin, yarıyıl tatilinde misafirlerini bekliyor. Yörede "gecesi gerdanlık gündüzü seyranlık" olarak tanımlanan taşın ve hoşgörünün kenti Mardin, camileri, tarihi medreseleri, kiliseleri, manastırları ve kendine özgü mimarisiyle ziyaretçilerine yarıyıl tatilinde de eşsiz bir atmosfer sunacak. Ezan ve çan sesinin birbirine karıştığı, farklı kültürlerin hoşgörüyle, kardeşçe yaşadığı Mardin, tarihi dokusuyla Türkiye'de sayılı kentler arasında yer alıyor.