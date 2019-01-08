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Kadim kent ziyaretçilerini bekliyor

binlerce yıldır çeşitli medeniyetleri bünyesinde barındıran, tarihi ve turistik mekanları ile göz dolduran kadim kent , yarıyıl tatilinde misafirlerini bekliyor. Yörede "gecesi gerdanlık gündüzü seyranlık" olarak tanımlanan taşın ve hoşgörünün kenti Mardin, camileri, tarihi medreseleri, kiliseleri, manastırları ve kendine özgü mimarisiyle ziyaretçilerine yarıyıl tatilinde de eşsiz bir atmosfer sunacak. Ezan ve çan sesinin birbirine karıştığı, farklı kültürlerin hoşgörüyle, kardeşçe yaşadığı Mardin, tarihi dokusuyla 'de sayılı kentler arasında yer alıyor.

AA Yaşam galerileri
Giriş Tarihi: 08.01.2019 12:31
Kadim kent Mardin ziyaretçilerini bekliyor
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Kadim kent Mardin ziyaretçilerini bekliyor
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Kadim kent Mardin ziyaretçilerini bekliyor
Kadim kent Mardin ziyaretçilerini bekliyor
Kadim kent Mardin ziyaretçilerini bekliyor
Kadim kent Mardin ziyaretçilerini bekliyor
Kadim kent Mardin ziyaretçilerini bekliyor
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