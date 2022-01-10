HaberlerYaşamKadın çalışan patronuna öyle bir şey gönderdi ki! Utancından yerin dibine girdi...
Giriş Tarihi: 10.01.2022 10:57Güncelleme Tarihi: 10.01.2022 11:02
Kadın çalışan patronuna öyle bir şey gönderdi ki! Utancından yerin dibine girdi...
Katie Flight isimli TikTok kullanıcısı, kendini kötü hissettikten sonra Kovid-19 testi yaptırdığını, testin sonucunu patronuna atmak isterken, yanlışlıkla kısa süre önce yaptırdığı cinsel yolla bulaşan hastalıklar testinin sonucunu attığını söyledi. Genç kadın yaptığından dolayı çok utandığını dile getirdi...