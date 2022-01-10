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Haberler Yaşam Kadın çalışan patronuna öyle bir şey gönderdi ki! Utancından yerin dibine girdi...
Giriş Tarihi: 10.01.2022 10:57 Güncelleme Tarihi: 10.01.2022 11:02

Kadın çalışan patronuna öyle bir şey gönderdi ki! Utancından yerin dibine girdi...

Katie Flight isimli TikTok kullanıcısı, kendini kötü hissettikten sonra Kovid-19 testi yaptırdığını, testin sonucunu patronuna atmak isterken, yanlışlıkla kısa süre önce yaptırdığı cinsel yolla bulaşan hastalıklar testinin sonucunu attığını söyledi. Genç kadın yaptığından dolayı çok utandığını dile getirdi...

Kadın çalışan patronuna öyle bir şey gönderdi ki! Utancından yerin dibine girdi...

KADIN ÇALIŞAN PATRONUNA ÖYLE BİR ŞEY GÖNDERDİ Kİ! UTANCINDAN YERİN DİBİNE GİRDİ...

Katie Flight isimli genç kadın başından geçen bir olayı sosyal medya hesabından paylaştı.

Kadın çalışan patronuna öyle bir şey gönderdi ki! Utancından yerin dibine girdi...

Katie, patronuna koronavirüs test sonucu yerine, başka bir şey yolladığını söyledi.

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Kadın çalışan patronuna öyle bir şey gönderdi ki! Utancından yerin dibine girdi...

Katie, en azından yaptırdığı cinsel yolla bulaşan hastalıklar testinin negatif çıktığını, patronunun bunu görmüş olmasından dolayı utancının az da olsa azaldığını söyledi.

Kadın çalışan patronuna öyle bir şey gönderdi ki! Utancından yerin dibine girdi...

Takipçileri ise Katie'nin bu paylaşımına gülerek karşılık verdi.

Kadın çalışan patronuna öyle bir şey gönderdi ki! Utancından yerin dibine girdi...

Bazı takipçileri en azından Kovid-19 testinin pozitif çıktığını, diğer sonucun pozitif çıkması durumunda işinden olacağı yorumlarını yaptı.

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