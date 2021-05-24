HaberlerYaşamKadın öğretmeni taş ve sopalarla dövdüler! Site bahçesinde şoke eden anlar!
Giriş Tarihi: 24.05.2021 10:50Güncelleme Tarihi: 24.05.2021 10:54
Kadın öğretmeni taş ve sopalarla dövdüler! Site bahçesinde şoke eden anlar!
Antalya'nın Alanya ilçesinde site bahçesinde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. 2 çocuk annesi öğretmen H.D. , tartıştığı komşuları tarafından feci şekilde dövüldü. Akraba olan saldırgan kadınlar, öğretmen H.D.'ye taş ve sopalarla saldırdı. O anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.