Kadın öğretmeni taş ve sopalarla dövdüler! Site bahçesinde şoke eden anlar!

19 Mayıs saat 20.00 sıralarında Demirtaş Mahallesi'ndeki bir sitenin bahçesinde dehşete düşüren bir olay meydana geldi. İddiaya göre daha önce de aralarında tartışma yaşandığı öğrenilen 2 çocuk annesi öğretmen H.D.'nin yanına gelen komşusu E.C. ile akrabası B.Ç. arasında sözlü tartışmaya başladı.