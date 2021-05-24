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Haberler Yaşam Kadın öğretmeni taş ve sopalarla dövdüler! Site bahçesinde şoke eden anlar!
Giriş Tarihi: 24.05.2021 10:50 Güncelleme Tarihi: 24.05.2021 10:54

Kadın öğretmeni taş ve sopalarla dövdüler! Site bahçesinde şoke eden anlar!

'nın ilçesinde site bahçesinde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. 2 çocuk annesi öğretmen H.D. , tartıştığı komşuları tarafından feci şekilde dövüldü. Akraba olan saldırgan kadınlar, öğretmen H.D.'ye taş ve sopalarla saldırdı. O anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Kadın öğretmeni taş ve sopalarla dövdüler! Site bahçesinde şoke eden anlar!

19 Mayıs saat 20.00 sıralarında Demirtaş Mahallesi'ndeki bir sitenin bahçesinde dehşete düşüren bir olay meydana geldi. İddiaya göre daha önce de aralarında tartışma yaşandığı öğrenilen 2 çocuk annesi öğretmen H.D.'nin yanına gelen komşusu E.C. ile akrabası B.Ç. arasında sözlü tartışmaya başladı.

Kadın öğretmeni taş ve sopalarla dövdüler! Site bahçesinde şoke eden anlar!

Bir süre sonra kavgaya dönüşen tartışmada E.C. ile B.Ç., H.D.'ye saldırdı. Tekme ve yumrukla birlikte taş ve sopanın da kullanıldığı iddia edilen kavgada yere düşen H.D., komşuların araya girmesiyle kurtarıldı. H.D. olayın ardından jandarmaya giderek şikayetçi oldu.

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Kadın öğretmeni taş ve sopalarla dövdüler! Site bahçesinde şoke eden anlar!

Şikayet üzerine harekete geçen ekipler, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kadın öğretmeni taş ve sopalarla dövdüler! Site bahçesinde şoke eden anlar!

DARP GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Olayın ardından H.D.'nin darp edildiği anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Sitenin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde H.D.'yi E.C. ve B.Ç.'nin taşlı sopalı darp ettiği, yere düştükten sonra kavganın devam ettiği görüldü.

Kadın öğretmeni taş ve sopalarla dövdüler! Site bahçesinde şoke eden anlar!

Yere düşen öğretmeni bir kadın tutarken diğerinin defalarca sopayla vuruşu sitenin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Sonrasında sitenin bahçesindeki kişilerin kavgayı ayırdığı kameralara yansıdı.

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