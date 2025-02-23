Haberler
Yaşam
Kadın profiliyle film gibi tuzak: Fotoğrafa inanan adam beklemediği bir sahneyle karşılaştı!
Giriş Tarihi: 23.02.2025 10:46
Güncelleme Tarihi: 23.02.2025
10:46
Kadın profiliyle film gibi tuzak: Fotoğrafa inanan adam beklemediği bir sahneyle karşılaştı!
İstanbul Tuzla'da Ahmet K.'yi sosyal medyadan sahte bir kadın profiliyle tuzağa düşüren gençlerin oyunu pes dedirtti. İddiaya göre Enes K., geçen yıl eylülde sahte kadın profiliyle Ahmet K.'ye mesaj atarak buluşma ayarladı. Mekânda buluştuklarında ise Ahmet K.'nin aşk hayali gasp dehşetiyle son buldu. Bıçaklı Enes K., Ahmet K.'ya bıçak çekerek cüzdanını gasbetti. Neye uğradığını şaşıran adam, savcılığa koşarak şikâyetçi oldu. Gaspçı şüpheliye 14 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. İşte film gibi olayın detayları...