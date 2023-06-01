Kadın şoföre bıçaklı saldırı: İşte korku dolu anlar!

ÖLDÜRMEKLE TEHDİT ETTİ



Büyük korku yaşayan Elçin Güner, "Ben bir kadınım, üzüldüm bu duruma. Yolcular otobüsten indi ve hatalı park yapan şoföre aracını oradan çekmesini, işlerine gitmek istediklerini söylediler. Sonrasında araç sürücüsü küfürler ile üzerime yürüdü. Yolcular, 'Sen bir bayanla bu şekilde nasıl konuşursun' dedi ve ortam gerildi. Otomobil sürücüsü yolculara da küfür etmeye başladı, ondan sonra kavga çıktı. Araç sürücüsü aracına gidip bıçak alıp benim üzerime yürüdü ve beni öldürmekle tehdit etti. Ben işimi yapıyorum, emekçi bir anneyim. Yolculuların beni koruması çok güzel bir duyguydu. Aracımdaki bütün yolculara teşekkür ediyorum. Sonuçta ben bir kadınım ve bir erkeğe gücümün yetmeyeceğini biliyorum. Ama erkek ve kadın yolcuların beni sahiplenmeleri ve koruması güzel bir duygu oldu" sözlerine yer vermişti.