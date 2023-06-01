Kadın şoföre bıçaklı saldırı: İşte korku dolu anlar!

Korkunç olay dün Antalya'nın Işıklar Caddesi'nde yaşandı. Kadın otobüs şoförü Elçin Güner, öğretmenevi karşısındaki durağa girmek istedi. Ancak durakta A.T.'nin otomobiliyle beklediğini görünce sürücüyü kornayla uyarmak istedi. Otobüsten inen ve durağa giremediğini söyleyen kadın sürücüye, iddiaya göre diğer sürücü hakaret etti. undefined Polis tarafından gözaltına alınan otomobil sürücüsü A.T., suçlamaları kabul etmedi. Olay sırasında yolcuların yaşadığı korku ise otobüs kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. YOLCULAR ARAYA GİRDİ Olayı gören yolcuların işlerine geç kalacaklarını söyleyip otomobil sürücüsünü uyarmalarının ardından ortalık karıştı. Kadın sürücüye hakaret ettiği ve otomobilini kaldırmadığı gerekçesiyle otomobil sürücüsüyle yaşanan tartışma yumruklu kavgaya dönüştü. Otomobil sürücüsü diğer vatandaşların araya girmesinin ardından olay yerinden ayrılırken, kadın sürücü yaşananların ardından suç duyurusunda bulundu. Olayın ardından otobüs içerisindeki kamera görüntüleri ortaya çıktı. O ANLAR KAMERADA Görüntülerde, Elçin Güner'in durağa girmek istediği sırada park halinde olan otomobili gördüğü ve önce korna çalarak sonra ise sözlü olarak uyardığı görüldü. Ardından ise otomobil sürücüsü otobüsten inen yolcular ile tartıştı ardından ise otomobilden aldığı bıçakla üzerine yürüdü. Bu sırada otobüs içerisinde bulunan kadın yolcular ise büyük korku yaşadı. Bir çocuğun ise o an annesine sarıldığı anlar görüntülerde yer aldı. ÖLDÜRMEKLE TEHDİT ETTİ