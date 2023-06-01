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Haberler Yaşam Kadın şoföre bıçaklı saldırı: İşte korku dolu anlar!
Giriş Tarihi: 01.06.2023 14:09 Güncelleme Tarihi: 01.06.2023 15:39

Kadın şoföre bıçaklı saldırı: İşte korku dolu anlar!

Antalya'da otomobilini durağa park eden bir adam, çileden çıktı. Kendisini uyaran kadın otobüs şoförüne bıçakla saldırdı. Yolcular büyük panik yaşadı. Ölümle tehdit edildiğini söyleyen talihsiz kadın, o anları anlattı: Aracından bıçağı aldı ve...

Kadın şoföre bıçaklı saldırı: İşte korku dolu anlar!

Korkunç olay dün Antalya'nın Işıklar Caddesi'nde yaşandı. Kadın otobüs şoförü Elçin Güner, öğretmenevi karşısındaki durağa girmek istedi. Ancak durakta A.T.'nin otomobiliyle beklediğini görünce sürücüyü kornayla uyarmak istedi. Otobüsten inen ve durağa giremediğini söyleyen kadın sürücüye, iddiaya göre diğer sürücü hakaret etti.

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Kadın şoföre bıçaklı saldırı: İşte korku dolu anlar!

Polis tarafından gözaltına alınan otomobil sürücüsü A.T., suçlamaları kabul etmedi. Olay sırasında yolcuların yaşadığı korku ise otobüs kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

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Kadın şoföre bıçaklı saldırı: İşte korku dolu anlar!

YOLCULAR ARAYA GİRDİ

Olayı gören yolcuların işlerine geç kalacaklarını söyleyip otomobil sürücüsünü uyarmalarının ardından ortalık karıştı. Kadın sürücüye hakaret ettiği ve otomobilini kaldırmadığı gerekçesiyle otomobil sürücüsüyle yaşanan tartışma yumruklu kavgaya dönüştü. Otomobil sürücüsü diğer vatandaşların araya girmesinin ardından olay yerinden ayrılırken, kadın sürücü yaşananların ardından suç duyurusunda bulundu. Olayın ardından otobüs içerisindeki kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Kadın şoföre bıçaklı saldırı: İşte korku dolu anlar!

O ANLAR KAMERADA

Görüntülerde, Elçin Güner'in durağa girmek istediği sırada park halinde olan otomobili gördüğü ve önce korna çalarak sonra ise sözlü olarak uyardığı görüldü. Ardından ise otomobil sürücüsü otobüsten inen yolcular ile tartıştı ardından ise otomobilden aldığı bıçakla üzerine yürüdü. Bu sırada otobüs içerisinde bulunan kadın yolcular ise büyük korku yaşadı. Bir çocuğun ise o an annesine sarıldığı anlar görüntülerde yer aldı.

Kadın şoföre bıçaklı saldırı: İşte korku dolu anlar!

ÖLDÜRMEKLE TEHDİT ETTİ

Büyük korku yaşayan Elçin Güner, "Ben bir kadınım, üzüldüm bu duruma. Yolcular otobüsten indi ve hatalı park yapan şoföre aracını oradan çekmesini, işlerine gitmek istediklerini söylediler. Sonrasında araç sürücüsü küfürler ile üzerime yürüdü. Yolcular, 'Sen bir bayanla bu şekilde nasıl konuşursun' dedi ve ortam gerildi. Otomobil sürücüsü yolculara da küfür etmeye başladı, ondan sonra kavga çıktı. Araç sürücüsü aracına gidip bıçak alıp benim üzerime yürüdü ve beni öldürmekle tehdit etti. Ben işimi yapıyorum, emekçi bir anneyim. Yolculuların beni koruması çok güzel bir duyguydu. Aracımdaki bütün yolculara teşekkür ediyorum. Sonuçta ben bir kadınım ve bir erkeğe gücümün yetmeyeceğini biliyorum. Ama erkek ve kadın yolcuların beni sahiplenmeleri ve koruması güzel bir duygu oldu" sözlerine yer vermişti.

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