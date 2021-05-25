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Haberler Yaşam Kadın turist herkesi şoke etti! İstanbul'da kadınlar erkek kavgasına tutuştu!
Giriş Tarihi: 24.05.2021 11:41 Güncelleme Tarihi: 25.05.2021 11:36

Kadın turist herkesi şoke etti! 'da kadınlar erkek kavgasına tutuştu!

Meydanı'nda akılalmaz anlar yaşandı. Erkek arkadaş için kavga eden Faslı 2 kadın turistten biri, polis tarafından gözaltına alınmak istenince soyundu. O anlar objektiflere bakın nasıl yansıdı

Kadın turist herkesi şoke etti! İstanbul'da kadınlar erkek kavgasına tutuştu!

Meydanı'nda 20 Mayıs Perşembe günü yaşanan olayda; Faslı 2 kadın turist, erkek arkadaş meselesinden tartışmaya başladı.

Kadın turist herkesi şoke etti! İstanbul'da kadınlar erkek kavgasına tutuştu!

Ancak kadınların tartışması, kavgaya dönüştü. Birbirlerine saçlarından tutup vuran kadınlar, gelen polis ekipleri, güçlükle ayırdı.

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Kadın turist herkesi şoke etti! İstanbul'da kadınlar erkek kavgasına tutuştu!

Kavganın ardından polis, kadınları ifadeleri alınmak üzere polise merkezine götürmek istedi.

Kadın turist herkesi şoke etti! İstanbul'da kadınlar erkek kavgasına tutuştu!

Ancak kadınlardan biri, polislere direnmeye başladı. Polis aracına binmek istemeyen kadın, soyundu.

İstanbul Taksim Meydanı'nda gözaltına alınmamak için soyunan Faslı kadın turist kamerada

Kadın turist herkesi şoke etti! İstanbul'da kadınlar erkek kavgasına tutuştu!

Polis ekiplerinin iknasıyla giyinen kadın, gözaltına alındı.

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