Haberler Yaşam Kadın yazara 'Beni tahrik ediyorsun' deyip kabusu yaşattı: Yüzü morardı diş dolguları düştü!

Giriş Tarihi: 20.01.2023 17:10 Güncelleme Tarihi: 20.01.2023 17:13

Kadın yazara 'Beni tahrik ediyorsun' deyip kabusu yaşattı: Yüzü morardı diş dolguları düştü!

Konya'da yazarlık yapan ve şiir kitapları bulunan Şerife Bozoğlan Eker (60) geçen 6 eylülde konferansa gittiği salonda dernek genel sekreteri Hikmet Peker tarafından 'Salonu terk et beni tahrik ediyorsun' denilerek darp edildi. O anlar kameraya yansıdı. Yumruklu ve tekmeli saldırıya uğrayan kadının yüzünde morluk oluştu, ağzındaki diş dolguları döküldü. Eker, polis merkezine giderek şikayette bulundu. Olayın ardından Hikmet Peker görevinden alındı. Peker (57) hakkında 3 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Bir kadına bu kadar kolay el kaldırılmaması gerektiğini ifade eden Eker, "Ben bu işin peşini bırakmayacağım. Bugün bana yapan yarın bir başka kadına el kaldırır" dedi...