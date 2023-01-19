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Haberler Yaşam Kadın yazara yumruk: Yüzü morardı diş dolguları bile düştü!
Giriş Tarihi: 19.01.2023 09:16 Güncelleme Tarihi: 19.01.2023 09:16

Kadın yazara yumruk: Yüzü morardı diş dolguları bile düştü!

Konya'da yazarlık yapan ve şiir kitapları bulunan Şerife Bozoğlan Eker (60) geçen 6 eylül'de konferansa gittiği salonda dernek genel sekreteri Hikmet Peker tarafından 'Salonu terk et beni tahrik ediyorsun' denilerek darp edildi. O anlar kameraya yansıdı. Yumruklu ve tekmeli saldırıya uğrayan kadının yüzünde morluk oluştu, ağzındaki diş dolguları döküldü. Eker, polis merkezine giderek şikayette bulundu. Olayın ardından Hikmet Peker görevinden alındı. Peker (57) hakkında 3 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Bir kadına bu kadar kolay el kaldırılmaması gerektiğini ifade eden Eker, "Ben bu işin peşini bırakmayacağım. Bugün bana yapan yarın bir başka kadına el kaldırır" dedi.

TOLGA YANIK
Kadın yazara yumruk: Yüzü morardı diş dolguları bile düştü!

Uzun yıllar Hollanda'da yaşayan Şerife Bozoğlan Eker, 7 yıldır Türkiye'de yaşamasına rağmen sık sık Hollanda'ya gidip geliyor. Şiir kitabı bulunan ve yazarlıkta yapan Eker, son 5 yıldır kültür-sanat sohbetleri yapılan Aydınlar Ocağı'nın düzenlediği programlara gitmeye başladı.

Kadın yazara yumruk: Yüzü morardı diş dolguları bile düştü!

Geçtiğimiz yıl 6 Eylül günü yine bir sohbet programı için ocağa giden Eker, ocağın yöneticisi ve genel sekreteri Hikmet Peker tarafından hiç beklemediği bir muamele ile karşılaştı.

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Kadın yazara yumruk: Yüzü morardı diş dolguları bile düştü!

Peker, Eker'e 'Salonu terk et beni tahrik ediyorsun' dedi. Bu duruma tepki gösteren Eker, Peker'in yumruklu ve tekmeli saldırısına maruz kaldı. Yüzünde morluk oluşan ve ağzındaki diş dolguları bile dökülen Eker, polis merkezine giderek şikayette bulundu.

Kadın yazara yumruk: Yüzü morardı diş dolguları bile düştü!

Hikmet Peker ise ocaktaki görevinden alındı. Dayak anları ise ocağın güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.

Kadın yazara yumruk: Yüzü morardı diş dolguları bile düştü!

3 YIL 4 AYA KADAR HAPİS CEZASI İSTENDİ
Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından konuyla ilgili yapılan soruşturma tamamlandı. Savcılık Hikmet Peker hakkında 'basit yaralama' suçundan 1 yıla kadar, 'hakaret' suçundan ise 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenledi. İddianame Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Savcılık ayrıca dayak yiyen Eker'in de Peker'e hakaret ettiğini belirterek 'hakaret' suçundan cezalandırılmasını talep etti.

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