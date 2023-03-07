KADINLAR GÜNÜ 8 MART MESAJLARI 2023 | Eşe, arkadaşa, sevgiliye Dünya Kadınlar Günü mesajları resimli seçenekleriyle derlendi!

8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajları resimli ve yazılı seçenekleriyle araştırılıyor. Birleşmiş Milletler'e göre uluslararası özel günler ve haftalar arasında yer alan bu özel gün kadın hakları temelli kutlanıyor. Eşe, ablaya, anneye, arkadaşa, sevgiliye Kadınlar Günü mesajı göndermek isteyenler ya da hediye notu arayanlar araştırmalara başladı. Facebook, Instagram, WhatsApp üzerinden 8 Mart mesajı paylaşımları gündemdeki yerini aldı. Kutlama görselleri sabah.com.tr'de derlendi! İşte, en güzel Kadınlar Günü mesajları ve sözleri 2023…