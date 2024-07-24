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Haberler Yaşam Kadınlar Günü'nde İlayda’yı öldürülen cani hakim karşısında: Bu sözleri pes dedirtti!
Giriş Tarihi: 24.07.2024 20:50 Güncelleme Tarihi: 24.07.2024 21:01

Kadınlar Günü'nde İlayda’yı öldürülen cani hakim karşısında: Bu sözleri pes dedirtti!

Tüyleri diken diken eden olay İzmir'de meydana gelmişti. '8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde İlayda Alkan'ı (20) öldürüp, annesi Oya Taran'ı (45) yaralayan sanık Yunus Yılmaz (32) bugün ilk kez hakim karşısında hesap verdi. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde böyle bir olayın yaşanmasından ötürü tüm kadınlardan özür dilediğini söyledi. Yılmaz'ın bu sözleri üzerine baba Rıza Alkan mahkeme salonundan çıkmak istedi...

DHA
Kadınlar Günü’nde İlayda’yı öldürülen cani hakim karşısında: Bu sözleri pes dedirtti!

Kan donduran olay 8 Mart'ta İzmir'de meydana geldi. Aynı yemek şirketinde çalışan Oya Taran ile kızı İlayda Alkan, 'Dünya Kadınlar Günü' nedeniyle gittikleri eğlence mekanından dönerken bir bankta oturup dinlendi. Anne-kız, bu sırada, bir hastanede veri giriş memuru olan Yunus Yılmaz'ın bıçaklı saldırısına uğradı.

Kadınlar Günü’nde İlayda’yı öldürülen cani hakim karşısında: Bu sözleri pes dedirtti!

Yaşanan arbedede anne ve kızı vücutlarının çeşitli yerlerinden, Yunus Yılmaz da bacağından yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye gelen sağlık ekipleri, anne ile kızını, Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Tedaviye alınan yaralılardan İlayda Alkan, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. İlayda Alkan, olaydan bir gün sonra Torbalı ilçesindeki Ayrancılar Mezarlığı'nda toprağa verildi. Şüpheli Yunus Yılmaz ise olay günü mahalle bekçileri tarafından yakalandı.

Hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alınan Yılmaz, Cinayet Büro Amirliği'ne götürüldü. Şüphelinin kullandığı bıçağın dışında, olay yerinde kanlı bir bıçak daha bulundu ve incelenmek üzere el koyuldu. Yunus Yılmaz, ilk ifadesinde alkollü olduğunu ve tartışmanın nedenini hatırlamadığını söyledi. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

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Kadınlar Günü’nde İlayda’yı öldürülen cani hakim karşısında: Bu sözleri pes dedirtti!

KARŞILIK VERDİĞİNİ İDDİA ETTİ
Soruşturmanın tamamlanmasının ardından hazırlanan iddianame, İzmir 4 Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. İddianamede tutuklu sanık Yılmaz için 'Kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve 'Kadına yönelik kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası istendi. Sanık Yunus Yılmaz'ın da ifadesi iddianamede yer aldı. Alkollü bir mekanda arkadaşlarıyla beraber içki içtikten sonra eve gitmek üzere otobüs durağına doğru yürüdüğünü hatırladığını belirten Yılmaz, "Yürüdüğüm esnada bankta oturan 2 kadın gördüm. Yanlarına doğru gittim. Ancak ne sebeple gittiğimi hatırlamıyorum. Hatırladığım tek şey, kadınların yanına yaklaştığımda birinin beni sağ bacağımdan bıçaklaması oldu. Ancak hangi kadının beni bıçakladığımı hatırlamıyorum. Sonrasında montumun cebinde taşıdığım bıçağı alarak kendimi korumak amacıyla karşımdakilere salladım. İsabet ettirip ettirmediğimi hatırlamıyorum. Sonrasında yürüyerek biraz uzaklaştığım ve sonrasını ise hiç hatırlamıyorum. Kendime geldiğinde ambulansın içindeydim. Üstümde bıçak taşımamın sebebi ise olaydan 2-3 ay önce gasbedilmemdi. Bu olaydan dolayı kendimi savunmak amacıyla bıçak taşımaya başladım" dedi.

Kadınlar Günü’nde İlayda’yı öldürülen cani hakim karşısında: Bu sözleri pes dedirtti!

'DÜNYA KADINLAR GÜNÜ'NDE BU OLAYIN YAŞANMASINDAN DOLAYI KADINLARDAN ÖZÜR DİLERİM'
Olayla ilgili açılan davanın ilk duruşması görüldü. Duruşmaya tutuklu sanık Yunus Yılmaz, Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlanırken, İlayda Alkan'ın annesi Oya Taran, babası Rıza Alkan ve taraf avukatları katıldı. Yılmaz, mahkemedeki ifadesinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde böyle bir olayın yaşanmasından ötürü tüm kadınlardan özür diledi. Yılmaz'ın bu sözleri üzerine baba Rıza Alkan mahkeme salonundan çıkmak istedi. Ancak mahkeme başkanı Alkan'ın dışarıya çıkmasına izin vermedi.

Kadınlar Günü’nde İlayda’yı öldürülen cani hakim karşısında: Bu sözleri pes dedirtti!

'BIÇAĞI BANA DOĞRU SAVURURKEN KIZINA DENK GELDİĞİNİ GÖRDÜM'
Savunmasını yapan Yılmaz, Olay günü alkol aldıklarını ve otobüs durağına doğru yürüdüğü sırada önünde İlayda ile annesinin 'Bizi mi takip ediyorsun, şerefsiz' dediklerini duyunca tartışma yaşandığını ve kendisini bacağından bıçakladıklarını iddia etti. İlayda'nın elinde bıçak olduğunu gördüğünü söyleyen tutuklu sanık Yılmaz daha sonra bankta oturdukları sırada konuşmaya gittiğini tartışma sırasında kendini koruma amaçlı cebindeki bıçağı çıkardığını ve sadece savurduğunu hatırladığını söyledi. Sarhoş olduğunu belirten Yılmaz, "Oya Hanım araya girdi, ayırmaya çalışıyordu. Oya Hanım'ın da elinde bıçak vardı. Bıçağı bana doğru savururken kızına denk geldiğini gördüm. Sarhoştum, kaç bıçak darbesi savurduğumu hatırlamıyorum" dedi.

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