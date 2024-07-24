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Kadınlar Günü'nde İlayda’yı öldürülen cani hakim karşısında: Bu sözleri pes dedirtti!
Giriş Tarihi: 24.07.2024 20:50
Güncelleme Tarihi: 24.07.2024
21:01
Kadınlar Günü'nde İlayda’yı öldürülen cani hakim karşısında: Bu sözleri pes dedirtti!
Tüyleri diken diken eden olay İzmir'de meydana gelmişti. '8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde İlayda Alkan'ı (20) öldürüp, annesi Oya Taran'ı (45) yaralayan sanık Yunus Yılmaz (32) bugün ilk kez hakim karşısında hesap verdi. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde böyle bir olayın yaşanmasından ötürü tüm kadınlardan özür dilediğini söyledi. Yılmaz'ın bu sözleri üzerine baba Rıza Alkan mahkeme salonundan çıkmak istedi...