Bir döneme damga vurmuşlardı!

1980'lerde rol aldığı Airwolf adlı dizide bölüm başına 200 Bin Dolar yani yaklaşık 454 Bin TL kazanan aktör Jan Michael Vincent emeklilik günlerini çok zor geçiriyor. Airwolf'un yanısıra bir dönem ülkemizde de yayınlanan The Winds of War (Savaş Rüzgarları) adlı yapımın da aralarında bulunduğu birçok TV dizisi için kamera karşısına geçen Jan Michael Vincent, uzun süre uyuşturucu ve alkol bağımlılığıyla mücadele etti. Bu süreçte kariyeri de bir düşüş grafiği çizdi. İki kez ciddi trafik kazası geçiren aktör boynundan ağır yaralandı ve sesini de kaybetti. İki yıl önce damarlarıyla ilgili bir sorun yüzünden sağ bacağı enfeksiyon kaptı ve doktorlar tarafından bir bölümü operasyonla kesildi. 1980'li ve 90'lı yıllara damgasını vuran efsane Dallas dizisinin en yakışıklı karakteri, artık tam da yaşının adamı oldu. Dizide yakışıklı Bobby Ewing'i canlandıran Patrick Duffy'den başkası değil. 69 yaşındaki oyuncu şimdi bakın nasıl görünüyor. Geçip giden zaman ünlüleri de rüzgarına katıp sürüklüyor. Üstelik yapılan onca müdahaleye, estetik girişimlere rağmen. Yani bir başka deyişle geçip giden yıllar şöhret tanımıyor.