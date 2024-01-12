Haberler
Yaşam
Kadınları falakaya yatırmıştı! Fantezi yapan kargocu hakkında yeni karar!
Giriş Tarihi: 12.01.2024 13:17
Güncelleme Tarihi: 12.01.2024
13:17
Kadınları falakaya yatırmıştı! Fantezi yapan kargocu hakkında yeni karar!
İnanılmaz olay Kayseri'de yaşanmıştı... Para karşılığı anlaştığı iddia edilen kadınları falakaya yatırıp, görüntü çeken kargocu Erkan T.'ye (35) 'müstehcenlik' suçundan verilen 2 yıl 1 ay hapis cezası, istinaf mahkemesince 'fazla ceza' verildiği gerekçesiyle bozuldu. Yeniden yargılanan Erkan T.'nin cezası, bu kez 1 yıl 6 ay 22 güne düşürüldü ve hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasına karar verildi. İşte davanın detayları...