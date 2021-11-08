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Haberler Yaşam Kadınların kabusu oldu: İç çamaşırı çalıyor! Bu sapığa dikkat!
Giriş Tarihi: 08.11.2021 13:45 Güncelleme Tarihi: 08.11.2021 15:39

Kadınların kabusu oldu: İç çamaşırı çalıyor! Bu sapığa dikkat!

Bursa'da iğrenç bir olay gerçekleşti. Evlerin önüne asılan kadın iç çamaşırlarını çalan şüpheli güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Kadınların kabusu oldu: İç çamaşırı çalıyor! Bu sapığa dikkat!

Evin önünde asılı kadın çamaşırlarını çalan şüpheli kamerada | Video

Yıldırım ilçesinin Arabayatağı Mahallesi'ndeki bir binanın giriş katında oturan aile, kurutmak için pencerelerinin önüne çamaşır astı.

Kadınların kabusu oldu: İç çamaşırı çalıyor! Bu sapığa dikkat!

Sokaktan geçerken asılı çamaşırlara bir süre çevreyi kontrol ederek yaklaşan şüpheli, bunların arasında bulunan kadın iç çamaşırlarını alarak uzaklaştı.

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Kadınların kabusu oldu: İç çamaşırı çalıyor! Bu sapığa dikkat!

Hırsızlığı çamaşırlarını toplamaya gelen T.Y. fark etti.

Kadınların kabusu oldu: İç çamaşırı çalıyor! Bu sapığa dikkat!

Topladıkları arasında çamaşırlarını bulamayan genç kız, güvenlik kameralarından çalındığını gördü.

Kadınların kabusu oldu: İç çamaşırı çalıyor! Bu sapığa dikkat!

Polis merkezine giderek şikayetçi olan T.Y, görüntüleri de sosyal medyada paylaştı.

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