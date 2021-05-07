Kadir Gecesi 2021 ne zaman idrak edilecek, bu gece mi yarın gece mi? Kadir Gecesi tarihi ayın kaçına denk geliyor ve hangi gün?

KADİR GECESİ, RAMAZANIN HANGİ GECESİDİR?
Kadir Gecesi'nin ramazan ayı içerisinde bir gece olduğu kesindir (Bakara, 2/185.), ancak tam olarak ramazanın hangi gecesine rastladığı Kur'an'da bildirilmemektedir. Bununla birlikte çeşitli hadis-i şeriflerde ramazanın son on gecesinde, (Buhârî, Leyletü'l-kadr, 5.) son on gününün tekli gecelerinde, (Müslim, Sıyam, 207.) son yedi gecesinde, (Müslim, Sıyam, 205-206.) 21 (Buhârî, Leyletü'l-kadr, 1.) veya 27. gecelerinde (Müslim, Salatü'l-Müsafirin, 179-180.) aranması gerektiği ifade edilmiştir.