Kadir Gecesi için hazırlıklarını tamamlayan, bu kıymetli geceyi ibadetlerle geçirmeye hazırlanan milyonlarca kişi bir yandan da bu güne özel sözleri araştırıyor. Kadir Gecesi mesajları ile sevdiklerine bu özel günün anlamını hatırlatmak, ayetli, hadisli, dualı Kandil mesajı seçenekleri ile yakınlarına "Kandiliniz mübarek olsun" dileğinde bulunmak isteyenler Kadir Gecesi mesajı seçeneklerini inceliyor. Ramazan ayının 27'nci gecesi idrak edilen bu kıymetli gecede paylaşılacak en anlamlı kandil mesajları, en güzel, ayetli ve hadisli Kadir Gecesi mesajları sabah.com.tr'de! Herkese hayırlı kandiller!