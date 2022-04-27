Kadir Gecesi mesajları ve sözleri ile sevdiklerini bilgilendirerek kandil gecesi sevabını arttırmak isteyen müminler, ayetli, dualı, hadisli ve anlamlı Kadir Gecesi mesajları için aramaları hızlandırdı. Kur'an-ı Kerim'in indirildiği, bin aydan hayırlı olan bu kıymetli gecede edilen dualar, tövbeler ve eda edilen ibadetler her zamankinden daha çok sevaba vesile olur. Bu nedenle, Kadir Gecesi mesajı seçenekleri ve kandil mesajları ile sevdiklerinize bu gecenin önemini hatırlatabilirsiniz. Resimli, anlamlı, dualı Kadir Gecesi kutlama mesajları indir ve paylaş seçeneği ile sevdiklerinize Hayırlı Kandiller dileyin!

Kadir Gecesi Mesajları 2022 İle Kandiliniz Mübarek Olsun!

Bu kıymetli gecenin şuuruna erişen tüm müminler Kadir Gecesi mesajları ile sevdiklerinin bu değerli gününü kutlamak, onlara bu gecenin ehemmiyetini hatırlatmak ister. İşte sevdiklerinize göndereceğiniz, sosyal medyada paylaşacağınız en anlamlı kandil mesajları ve Kadir Gecesi mesajı seçenekleri!