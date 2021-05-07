Kadir Gecesi alametleri ile ilgili hadisler: Kadir Gecesi'nin hangi gün olduğu nasıl anlaşılır ve alametleri nedir?

İslam aleminin kutsal gecelerinden birisi olan Kadir Gecesi geldi çattı. 2021 Kadir Gecesi tarihi 8 Mayıs'a denk geliyor. Dinimizdeki mühim gecelerden birisi olan Kadir gecesi, bin aydan daha hayırlıdır. Bu gecede dua ve tövbeler kabul edilir. Eller semaya yükselerek dualar edilecek ve ibadetler yapılacak. Kadir Gecesi alametleri nelerdir sorusu da merak konusu oldu. Kadir Gecesi alametleri ile ilgili sahih hadisler, bu kıymetli geceyi en verimi şekilde gerçekleştirecek olanlar tarafından araştırılıyor. İşte, Kadir Gecesi alametleri ve Kadir Gecesi'nin hangi gün olduğu nasıl anlaşılır sorularının cevapları