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Haberler Yaşam Kadir Gecesi alametleri ile ilgili hadisler: Kadir Gecesi'nin hangi gün olduğu nasıl anlaşılır ve alametleri nedir?
Giriş Tarihi: 07.05.2021 15:52 Güncelleme Tarihi: 07.05.2021 15:56

alametleri ile ilgili hadisler: Kadir Gecesi'nin hangi gün olduğu nasıl anlaşılır ve alametleri nedir?

Bin aydan daha hayırlı olan tarihi yaklaşıyor. Kadir Gecesi bu yıl 8 Mayıs tarihinde idrak edilecek. Bu noktada, ile ilgili sahih hadisler de merak konusu oldu. Dua ve tövbelerin kabul edildiği bu kutlu geceyi ibadetlerle geçirecek olanlar, Kadir Gecesi alametleri nelerdir ve Kadir Gecesi'nin hangi gün olduğu nasıl anlaşılır konusuna yönelik bilgi edinmeye çalışıyor. İşte, Kadir Gecesi alametleri ile ilgili hadisler

Kadir Gecesi alametleri ile ilgili hadisler: Kadir Gecesi'nin hangi gün olduğu nasıl anlaşılır ve alametleri nedir?

İslam aleminin kutsal gecelerinden birisi olan geldi çattı. 2021 Kadir Gecesi tarihi 8 Mayıs'a denk geliyor. Dinimizdeki mühim gecelerden birisi olan Kadir gecesi, bin aydan daha hayırlıdır. Bu gecede dua ve tövbeler kabul edilir. Eller semaya yükselerek dualar edilecek ve ibadetler yapılacak. nelerdir sorusu da merak konusu oldu. Kadir Gecesi alametleri ile ilgili sahih hadisler, bu kıymetli geceyi en verimi şekilde gerçekleştirecek olanlar tarafından araştırılıyor. İşte, Kadir Gecesi alametleri ve Kadir Gecesi'nin hangi gün olduğu nasıl anlaşılır sorularının cevapları

Kadir Gecesi alametleri ile ilgili hadisler: Kadir Gecesi'nin hangi gün olduğu nasıl anlaşılır ve alametleri nedir?

KADİR GECESİ ALAMETLERİ NELER?

alametleri şu şekildedir;

Dini alimler Kadir Gecesini anlamak için şu tarifi yapıyorlar; Kadir gecesi, açık ve sakin olur, ne sıcak, ne de soğuk olur. Ertesi sabah güneş, kızıl olup, şuasız doğar. Kadir Gecesinde köpek sesi duyulmaz diyen âlimler de olmuştur.

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Kadir Gecesi alametleri ile ilgili hadisler: Kadir Gecesi'nin hangi gün olduğu nasıl anlaşılır ve alametleri nedir?

KADİR GECESİ NASIL ANLAŞILIR?

Ubeyd bin Ömer hazretleri anlatır: denizde idim, denizin suyunu içtim, tuzlu değildi, tatlı ve hoş idi. Ebül Hasan Harkani de şöyle anlatıyor: Büluğ çağımdan beri Kadir gecesini hiç kaçırmadım. Ramazan ayının ilk günü pazar günü başladığında, Kadir gecesi 29. gece olurdu. Pazartesi günü başladığında, 21. gece olurdu. Salı günü başladığında, 27. gece, çarşamba günü başladığında, 19. gece, perşembe günü başladığında, 25. gece, cuma günü başladığında, 17. gece, cumartesi günü başladığında, 23. gece olurdu.

Kadir Gecesi alametleri ile ilgili hadisler: Kadir Gecesi'nin hangi gün olduğu nasıl anlaşılır ve alametleri nedir?

KADİR GECESİ NEDİR?

nedir sorusu da, bu kutsal gece öncesinde araştırılıyor. Kadir kelimesi sözlükte, "güç, şeref, hüküm, kıymet" anlamlarına gelmektedir. Kadir Gecesi terkibi ise dinî literatürde "Ramazan ayında Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı gece" manasında kullanılmaktadır.

Kadir Gecesi alametleri ile ilgili hadisler: Kadir Gecesi'nin hangi gün olduğu nasıl anlaşılır ve alametleri nedir?

KADİR GECESİ, RAMAZANIN HANGİ GECESİDİR?

'nin içerisinde bir gece olduğu kesindir (Bakara, 2/185.), ancak tam olarak ramazanın hangi gecesine rastladığı Kur'an'da bildirilmemektedir. Bununla birlikte çeşitli hadis-i şeriflerde ramazanın son on gecesinde, (Buhârî, Leyletü'l-kadr, 5.) son on gününün tekli gecelerinde, (Müslim, Sıyam, 207.) son yedi gecesinde, (Müslim, Sıyam, 205-206.) 21 (Buhârî, Leyletü'l-kadr, 1.) veya 27. gecelerinde (Müslim, Salatü'l-Müsafirin, 179-180.) aranması gerektiği ifade edilmiştir.

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