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Haberler Yaşam Kadir Gecesi alametleri nelerdir? Kadir Gecesi Ramazan ayının kaçıncı gününe hangi gün idrak edilir?
Giriş Tarihi: 06.05.2021 22:13 Güncelleme Tarihi: 06.05.2021 22:21

Kadir Gecesi alametleri nelerdir? Kadir Gecesi Ramazan ayının kaçıncı gününe hangi gün idrak edilir?

Mübarek Ramazan ayının sonlarına doğru gelirken, Kadir gecesi içinde geri sayım başladı. İslam alemi için en önemli gecelerden kabul edilen Kadir Gecesi, "Sema kapılarının açıldığı, dua ve tövbelerin kabul edildiği kutlu gece" olarak kabul edilmektedir. Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı Kadir Gecesi, "Bin aydan daha hayırlı" olduğu bilinmektedir. 'nin anlam, önemi ve alametleri bu noktada merak ediliyor. Peki, Kadir Gecesi alametleri nelerdir? Kadir Gecesi Ramazan ayının kaçıncı gününe hangi gün idrak edilir? İşte detaylar;

Kadir Gecesi alametleri nelerdir? Kadir Gecesi Ramazan ayının kaçıncı gününe hangi gün idrak edilir?

Kadir Gecesi alametleri nelerdir? Kadir Gecesi Ramazan ayının kaçıncı gününe hangi gün idrak edilir soruları milyonlarca vatandaşın gündeminde yer alıyor. Dinimizde mühim bir yere sahip olan 'nin "Bin aydan daha hayırlı" olduğu bilinmektedir. Bu özel gecede vatandaşlar, ibadetlerini eksiksiz şekilde yerine getirmek istiyor ve en verimli şekilde geçirmek istiyor. raştırılan konular arasında Kadir Gecesi alametleri de yer almaktadır. Buna göre; Kadir Gecesi alametleri nelerdir? Ramazan başlangıcına göre Kadir Gecesi'nin hangi gün olduğu nasıl anlaşılır?

Kadir Gecesi alametleri nelerdir? Kadir Gecesi Ramazan ayının kaçıncı gününe hangi gün idrak edilir?

KADİR GECESİNİN ALAMETLERİ

Dini alimler Kadir Gecesini anlamak için şu tarifi yapıyorlar; Kadir gecesi, açık ve sakin olur, ne sıcak, ne de soğuk olur. Ertesi sabah güneş, kızıl olup, şuasız doğar. Kadir Gecesinde köpek sesi duyulmaz diyen âlimler de olmuştur.

Ubeyd bin Ömer hazretleri anlatır: Kadir gecesi denizde idim, denizin suyunu içtim, tuzlu değildi, tatlı ve hoş idi. Ebül Hasan Harkani de şöyle anlatıyor: Büluğ çağımdan beri Kadir gecesini hiç kaçırmadım. Ramazan ayının ilk günü pazar günü başladığında, Kadir gecesi 29. gece olurdu. Pazartesi günü başladığında, 21. gece olurdu. Salı günü başladığında, 27. gece, çarşamba günü başladığında, 19. gece, perşembe günü başladığında, 25. gece, cuma günü başladığında, 17. gece, cumartesi günü başladığında, 23. gece olurdu.

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Kadir Gecesi alametleri nelerdir? Kadir Gecesi Ramazan ayının kaçıncı gününe hangi gün idrak edilir?

KADİR GECESİ NEDİR?

Kadir kelimesi sözlükte, "güç, şeref, hüküm, kıymet" anlamlarına gelmektedir. Kadir Gecesi terkibi ise dinî literatürde "Ramazan ayında Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı gece" manasında kullanılmaktadır.

Kadir Gecesi alametleri nelerdir? Kadir Gecesi Ramazan ayının kaçıncı gününe hangi gün idrak edilir?

KADİR GECESİ, RAMAZANIN HANGİ GECESİDİR?

'nin içerisinde bir gece olduğu kesindir (Bakara, 2/185.), ancak tam olarak ramazanın hangi gecesine rastladığı Kur'an'da bildirilmemektedir. Bununla birlikte çeşitli hadis-i şeriflerde ramazanın son on gecesinde, (Buhârî, Leyletü'l-kadr, 5.) son on gününün tekli gecelerinde, (Müslim, Sıyam, 207.) son yedi gecesinde, (Müslim, Sıyam, 205-206.) 21 (Buhârî, Leyletü'l-kadr, 1.) veya 27. gecelerinde (Müslim, Salatü'l-Müsafirin, 179-180.) aranması gerektiği ifade edilmiştir.

Kadir Gecesi alametleri nelerdir? Kadir Gecesi Ramazan ayının kaçıncı gününe hangi gün idrak edilir?

Ramazan'ın 27. gecesinin Kadir Gecesi olduğu yönünde sahabenin ifadeleri kaynaklarımızda mevcuttur. Bu bağlamda Tabiinden Zirr b. Hubeyş şöyle demektedir: "Ubey b. Ka'b'a (r.a.); İbn Mes'ud'un (r.a.), 'Senenin bütün gecelerini ihya eden kimse Kadir Gecesi'ne tesadüf edebilir.' sözünü hatırlattığımda, bana şu cevabı verdi: Kendisinden başka ilah olmayan Yüce Allah'a yemin olsun ki, Kadir Gecesi ramazan ayındadır. Kadir Gecesi; Rasulüllah'ın (s.a.s.) bize namaz kılmamızı emir buyurduğu gecedir. O da ramazanın 27. gününün gecesidir.

O gecenin alameti, o gecenin sabahında güneşin beyaz ve ışınları gözü almayacak şekilde doğmasıdır." (Müslim, Salatü'l-Müsafirin, 179.) Abdullah b. Ömer'den gelen bir rivayette de Hz. Peygamber (s.a.s.), "Kadir Gecesi'ni aramak isteyen 27. gecede arasın." (Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, VIII, 426.) buyurmuş, böylece 27. geceyi ibadet ve zikirle uyanık olarak geçirmemizi tavsiye etmiştir. Tarih boyunca da İslam toplumlarında ramazan ayının 27. gecesi Kadir Gecesi olarak rağbet görmüş ve çeşitli programlarla ihya edilmiştir.

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